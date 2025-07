Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, reage após receber nota zero de jornalista

Reprodução/Globo Pedro Waddington em 'Vale Tudo'

Pedro Waddington fez sua estreia nas novelas no remake de Vale Tudo, em cartaz no horário das nove da Globo. O ator, que interpreta Tiago, filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), e neto de Odete Roitman (Debora Bloch), costuma ser alvo de críticas constantemente pelo público e pela crítica especializada.

O artista, de 27 anos, recentemente recebeu nota 0 da jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo – assim como aconteceu com Paolla -, e, em entrevista à revista Quem, reagiu acerca do que pensa sobre o assunto.

"Críticas são importantes para a carreira. Estou começando e tenho um personagem complexo em uma novela muito esperada, no maior canal de televisão do Brasil – e um dos maiores do mundo. As críticas vêm e fico atento com as construtivas, levo para mim", declarou Pedro Waddington. "Sou muito autocrítico também. Assisto a todas as minhas cenas — vejo o que está bom, o que pode melhorar, o que cabe no Tiago. Lido bem com as críticas, acho natural", disse.

Filho da atriz Helena Rinaldi e de Ricardo Waddington, ex-diretor da Globo, o ator de Vale Tudo também comentou como lida com as comparações feitas sobre a semelhança física entre ele e a mãe. "Eu e minha mãe somos muito parecidos, não tem como negar. Somos de gêneros diferentes, mas acaba sendo engraçado e curioso termos as mesmas feições. Tenho muito orgulho da minha mãe — como profissional, como mulher, como mãe", apontou Pedro.

