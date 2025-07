Nany People faz show no Teatro Caesb nesta sexta-feira (18/7)

Nesta sexta-feira (18/7), às 20h, Nany People apresenta o show Ser Mulher Não é Para Qualquer Um - O Espetáculo no Teatro Caesb. A peça é baseada na biografia de mesmo nome, lançada no último mês de junho, e tem texto de Flávio Queiroz. A direção artística é de Marcos Guimarães. Os ingressos custam a partir de R$30.

O espetáculo comemora os 60 anos de Nany People. Como tributo à carreira, o público acompanha uma jornada pelas novelas, shows e viagens da atriz, além de bastidores da vida pessoal.

Nany People foi uma das primeiras mulheres trans na televisão brasileira, tendo estreado há 30 anos. A comediante já fez parte de programas como Hebe, Xuxa Meneghel, A Praça é Nossa e Cante se Puder. Em 2018, estreou na novela O Sétimo Guardião, da Rede Globo, e participou de outros programas da emissora, como The Masked Singer. Atualmente, faz parte do Caldeirão com Mion e integra o elenco do programa Vai que Cola.

Serviço

Ser Mulher Não é Para Qualquer Um - O Espetáculo

Com Nany People, nesta sexta-feira (18/7), às 20h, no Teatro Caesb (Águas Claras, Lote 13 a 2). Ingressos à venda por meio de site, com preços a partir de R$30.