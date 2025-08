Espetáculo Zezinho e o Livro Mágico realiza apresentações gratuitas

O projeto Zezinho Itinerante!, do Grupo Caras, apresenta gratuitamente, a obra Zezinho e o Livro Mágico em praças de Regiões Administrativas do DF. Neste fim de semana (9 e 10/8), a apresentação será na Quadra Poliesportiva Santo Afonso, em São Sebastião. No próximo fim de semana (16 e 17/8), na Praça Central do Varjão. Todas as apresentações têm início às 17h30 e contam com audiodescrição e intérprete de libras.

O espetáculo tem dramaturgia de Elmo Férrer e direção de Arthur Matos. A peça teatral Zezinho e o Livro Mágico conta a história de Zezinho, uma criança residente de Ciprocó, cidade sertaneja que sofre com a seca. Zezinho não sabe ler e tem que deixar sua infância de lado para ajudar sua mãe, trabalhando no plantio e colheita de alimentos. A vida do personagem muda quando ele conhece uma vendedora de livros.

O enredo em questão ressalta a importância da literatura e da educação e trata de temas como trabalho infantil, infância, compaixão e as dificuldades dos moradores que enfrentam a seca. A produção une elementos circenses e teatrais, além de utilizar músicas autorais para formar uma atmosfera lúdica e encantadora para os espectadores.

Serviço

Espetáculo Zezinho e o Livro Mágico

Neste sábado (9/8) e domingo (10/8), às 17h30, na Quadra Poliesportiva Santo Afonso, em São Sebastião. No próximo sábado (16/8) e domingo (17/8), às 17h30, na Praça Central do Varjão; Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.