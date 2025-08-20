Espetáculo infantil 'A pequena casa flutuante' estreia neste domingo

O coletivo Poéticas da Meia Noite estreia sua primeira montagem infantil, o espetáculo A pequena casa flutuante, neste domingo (24/8). As apresentações gratuitas serão realizadas no Centro Educacional São Francisco, às 11h, 14h e 16h. Além disso, no próximo domingo (31/8), serão realizadas mais duas apresentações, às 10h e 14h.

A peça protagonizada por Fernanda Duarte no papel de Lia aborda a importância da amizade e dos afetos na infância. A história se passa em uma casa que passeia pelo céu e é habitada por quatro seres mágicos: Zada, a engenheira das engrenagens; Ilán, o jardineiro das estações; Liara, a guardiã do tempo e Adara, a cuidadora dos sonhos.

Ao receber a visita de Lia, os moradores da casa, que convivem em harmonia graças à escuta e ao diálogo, têm que reorganizar a rotina para acolher a nova moradora. Lia encontra na casa flutuante um espaço seguro para brincar e sonhar, que respeita seu tempo de crescer. A peça aborda temas como a criação de vínculos na infância, memória e convivência.

A pequena casa flutuante é dirigida por Fernanda Tiago com assistência de Davi Dias. Ao final das apresentações, as crianças serão convidadas a participar de uma oficina com o elenco da peça. A atividade convidará as crianças a expressarem seus sentimentos por meio da arte. A oficina contará com intérprete de libras e elementos táteis, a fim de garantir a acessibilidade da experiência.

Serviço

A pequena casa flutuante

Coletivo Poéticas da Meia Noite. Neste domingo (24/8), às 11h, 14h e 16h, e no próximo domingo (31/8), às 10h e 14h, no Centro Educacional São Francisco - São Sebastião, DF. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla. Livre para todos os públicos.