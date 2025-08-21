Galeria dos Becos oferece atrações culturais no Setor Comercial Sul

No próximo sábado (23/8), o Setor Comercial Sul recebe o Galeria dos Becos, evento cultural que reúne grafite, oficinas, música e dança. O evento, promovido pelo Instituto Cultural e Social No Setor, com apoio do Ministério da Cultura, faz parte da programação do Festival Vulica Brasil. Os becos viram telas vivas com a presença de 11 grafiteiros. Ao mesmo tempo, são realizadas oficinas de desenho, crochê, dança e grafite, abertas ao público e duas atividades em parceria com o próprio Festival Vulica. A programação começa às 8h e vai até às 20h, com ingresso gratuito.

Parceiro do festival, o Instituto No Setor traz arte urbana à região por meio de ações que ressignificam os espaços públicos do centro da cidade. Além do Galeria dos Becos, o evento promove a pintura de três locais na Quadra 5, próximo ao Buraco do Rato, o que transforma o espaço em uma galeria a céu aberto.

A programação musical tem shows de La Bonita, DJ Chocolaty e Tabata, com encerramento em uma jam session de DJs ao entardecer. É um convite para celebrar a arte urbana e dedicar um novo olhar ao Setor Comercial Sul.

Analista do Instituto Cultural e Social No Setor, Malu Neves defende que o encontro fortalece os laços entre os artistas, as pessoas e os lugares. “Este projeto mostra que o centro da cidade pode ser um lugar de encontro, criação e diálogo. O Galeria dos Becos aposta na força coletiva da cultura urbana para transformar espaços e fortalecer vínculos entre artistas, população e território”, diz.

Serviço

Galeria dos Becos

Nesta sexta-feira (23/8), a partir de 8h até às 20h. A entrada é gratuita. A classificação indicativa é livre para todos os públicos.

Confira a programação completa:

08h – Café entre artistas e projeção dos sketchs

09h – Oficina de Desenho

10h – Início das pinturas nos becos

10h às 12h – Oficina de Grafite (Vulica)

10h às 12h – Playlist com ambientação musical

12h às 14h – Rodízio de almoço entre os artistas

13h às 15h – Show: La Bonita

14h – Retomada coletiva das pinturas

14h às 15h30 – Oficina de Crochê

14h às 16h – Oficina de Grafite (Vulica)

15h às 17h – DJ Chocolaty

17h às 18h – Show: Tabata

17h às 18h30 – Oficina de Dança Urbana

18h30 às 20h – Jam session com DJs

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel