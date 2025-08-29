Inscrições abertas até 15 de setembro para o Festival Taguatinga Dança

Festival Taguatinga Dança está com inscrições abertas para a edição de 2025 - (crédito: Divulgação )

O Festival Taguatinga Dança, que ocorre nos dias 27 e 28 de setembro no Teatro Sesi Yara Amaral, está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro, por meio do site do evento. O campeonato está aberto para solos, duos, trios ou conjuntos nas categorias infantil (7 a 9 anos); infantojuvenil (10 a 13 anos); juvenil (14 a 15 anos); adulto (16 a 18 anos); avançado (19 a 39 anos); e master (a partir de 40 anos). A taxa de inscrição é de R$100 por bailarino e será cobrado um adicional de R$50 para cada dançarino já inscrito em uma categoria que deseje participar de outra.



Na inscrição, os interessados devem enviar a música e a coreografia que será apresentada no evento. As apresentações inscritas devem se enquadrar em uma das categorias: balé clássico livre/neoclássico, balé clássico de repertório, danças urbanas, jazz, dança contemporânea, danças populares ou estilo livre. A programação do festival também inclui 10 oficinas práticas para os dançarinos.

As apresentações serão avaliadas por um corpo de jurados. Há premiações para as categorias de Melhor grupo, Melhor coreógrafo, Melhor bailarino, Melhor bailarina, Melhor figurino.

Serviço

Festival Taguatinga Dança

Em 27 e 28 de setembro, no Teatro Sesi Yara Amaral, em Taguatinga. Inscrições abertas até 15 de setembro, por meio de site.