Sesc celebra aniversário com shows gratuitos neste fim de semana

O Sesc 504 Sul promove, neste sábado (13/9) e no domingo (14/9), a edição comemorativa do projeto Sesc + W3, que celebra o aniversário da instituição com uma programação gratuita de música e cultura na avenida W3 Sul. O evento será realizado em frente à unidade Sesc Estação 504 Sul – Alberto Vilardo, inaugurada em 1971 e recentemente modernizada, e reforça a proposta de transformar o espaço urbano em um ponto de encontro artístico aberto à comunidade. Todas as atrações são abertas ao público, sem necessidade de ingresso ou inscrição prévia.

No sábado (13/9), as atividades começam às 17h, distribuídas entre o palco principal e a Carreta Palco, estrutura móvel do Sesc voltada para difusão cultural. A noite contará com apresentações do Elias Augusto Trio, que traz sonoridades do jazz moderno, da cantora pernambucana Joyce Alane, fenômeno das plataformas digitais, do rapper mineiro FBC, um dos nomes mais expressivos do hip hop nacional, e da dupla Tasha & Tracie, que mescla rap e funk com letras que abordam questões sociais.

A programação segue no domingo (14/9), a partir das 17h30, com o projeto Ventos Solares, que apresenta releituras do movimento musical mineiro, o grupo Tuyo, finalista do Grammy Latino de 2021, e dois grandes nomes da música popular brasileira: a banda Blitz, ícone do rock dos anos 1980, e o espetáculo Fat Family canta Tim Maia, conduzido pelas irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano.

Criado em 2022, o Sesc + W3 nasceu com o objetivo de revitalizar a avenida por meio da arte e da ocupação cultural. De caráter bimestral, o projeto já realizou 11 edições, reunindo cerca de 140 atrações e um público estimado em mais de 110 mil pessoas. Além de trazer nomes reconhecidos nacionalmente, a iniciativa valoriza a produção local, oferecendo espaço a músicos, blocos, DJs, manifestações populares, e fortalecendo o vínculo entre artistas, público e o espaço urbano do DF.

Serviço

SESC + W3

Neste sábado (13/9) e no domingo (14/9), no Sesc 504 Sul. Sábado, a partir das 17h, e no domingo, a partir das 17h30. Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel








