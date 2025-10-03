Quitanda Cultura e Saberes realiza Roda de Toré e exibe documentário

Cartaz do filme do filme Levante Pela Terra, que será exibido no Projeto Quitanda Cultura e Saberes neste sábado (4/10) - (crédito: Divulgação)

O projeto Quitanda Cultura e Saberes realizará neste sábado (4/10), às 16h, uma programação especial na Casa Luz de Yorimá, na 905 Norte. A atividade começa com uma Roda de Toré e será seguida da exibição do documentário Levante Pela Terra, dirigido por Marcelo Cuhexê. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A Roda de Toré busca fortalecer a coletividade e garantir boas energias. Ela será conduzida por Júnior Xucuru, líder indígena. Após a roda, será transmitido o documentário Levante Pela Terra, premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A obra retrata o acampamento indígena realizado em 2021, em Brasília, contra o PL 490, e reflete sobre a luta dos povos originários frente ao avanço do agronegócio e do garimpo.

O projeto Quitanda Cultura e Saberes, idealizado por Mãe Leila - Auaracyara, segue até novembro com oficinas, apresentações, exposições e exibições de filmes. A iniciativa homenageia as quitandeiras, mulheres negras que resistiram e sustentaram famílias por meio do comércio ambulante. O projeto busca fortalecer a presença das culturas negra, indígena e periférica.

Serviço

Exibição do filme Levante Pela Terra e Roda de Toré do povo Xukuru

Neste sábado (4/10), a partir das 16h, na Casa Luz de Yorimá (905 Norte, Brasília-DF). Entrada gratuita.