G.A estreia primeiro disco de estúdio com mistura de trap, romance e ironia

O trapper G.A assume um novo personagem em Pq elas preferem os canalhas?, seu primeiro álbum de estúdio, e mergulha nas contradições entre o amor e a malandragem. Com um estilo versátil e provocativo, o trapper propõe uma estética ligada aos filmes universitários americanos American Pie e Dois Doidões em Harvard.

Ao Correio, G.A conta como virou a vida de cabeça pra baixo para fazer o álbum. “Foram várias vivências na Supernova e fora dela, várias sessões e festas no estúdio, tudo para incorporar a vibe nos sons. Troquei todo o romantismo de antes pela vida de canalha e o resultado ficou melhor do que esperado”, conta o cantor.

Produzido pela Supernova Ent., o projeto traz nomes como Nagalli, Toledo, Bvga e Honaiser como beatmakers. Dividido em fases, o disco começa com uma sequência mais agressiva, típica do trap, e depois retoma o tom melódico. Entre os destaques estão Escalade, com Ryu The Runner e Ghard, Vai por mim, que flerta com o eletrônico, e Preço da Paz, descrita por G.A como sua composição mais pessoal.

“Toda semana, a gente da produtora faze o Trap Day, e saiu a música com o Ghard e o Ryu, um dos sons que traduz melhor a energia do disco. É a dose certa de malandragem e malícia que a gente estava vivendo”, explica o artista.

G.A também destaca que o processo criativo foi intenso e natural, com a maioria das colaborações surgindo de sessões espontâneas em estúdio: “Eu sempre faço feats com as pessoas que eu gosto e foi muito natural. A maioria aconteceu em sessões mesmo, sem planejamento. Com a Budah e o Luccas Carlos foram encontros com que eu gosto de escutar”, relembra.

Além da sonoridade, o lançamento se destaca pela estética visual alaranjada e seguem o conceito universitário e provocativo que guia o projeto. As imagens, assinadas por Henrique Augusto, ajudam a construir o universo do álbum, que mescla ironia, sedução e autocrítica.“Esse álbum é um espelho do meu momento. Na contracapa tem meu eu canalha de agora olhando pro romântico do passado. Todo mundo tem esses dois lados dentro de si, e eu transformei isso em música”, finaliza G.A.

Natural de São Paulo, G.A começou sua trajetória na cena independente, gravando suas primeiras faixas em casa e divulgando os sons pela internet. Com uma escrita que mistura vulnerabilidade e confiança, o artista conquistou espaço no trap nacional ao retratar as complexidades do amor e das relações modernas. Seu trabalho ganhou visibilidade após colaborações com nomes da nova geração e pela assinatura com a Supernova Ent., onde vem consolidando uma estética própria que une melodia, narrativa e performance.



Com Pq elas preferem os canalhas?, G.A entrega um trabalho que consolida sua identidade artística e amplia os limites do trap nacional, equilibrando introspecção e deboche em igual medida — um retrato de uma geração que transforma vulnerabilidade e ego em arte.

*Estagiário sob a supervisão da redação