'Encruzilhada Sonora' celebra 15 anos do Brasília Independente nesta quarta

A Sala Martins Pena do Teatro Nacional receberá, nesta quarta-feira (12/11) às 19h, o evento Encruzilhada Sonora, que inicia as comemorações de 15 anos da premiação Brasília Independente, que serão completados no próximo ano. Serão realizados shows e a premiação, além do pré-lançamento do documentário Encruzilhada Sonora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: 'Insônia' marca estreia de Louise, filha de Chico Science, em carreira solo

Apresentadora do prêmio, Márcia Witczak reafirma o papel do Brasília Independente para o fomento da cultura: “O Brasília Independente nunca teve cotas, mas sempre revelou, unicamente pelo talento, artistas periféricos, pessoas pretas, pessoas trans”. Ela também fala sobre o papel do prêmio para a revelação de novos artistas: “Nós já revelamos 130 bandas, artistas, independentes, compositores do DF”.

Leia também: Jonas Brothers firma parceria com marca de eletrônicos para show no Ano Novo

O evento tem como objetivo celebrar a força criativa, a música independente e a produção cultural das periferias do Distrito Federal. Durante a cerimônia, serão homenageadas 15 personalidades que fomentam a cultura, com o prêmio Brasília Independente.

Leia também: ‘Tremembé’: O que aconteceu com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane

A apresentadora destaca o papel da diversidade cultural do Distrito Federal: “Essa coisa de Brasília ter gente de todos os estados do Brasil, contribui muito para essa miscigenação da arte”. “A música independente é a construção da identidade, É o que move a arte, essa essa reinvenção. Precisam abrir portas para as coisas novas, porque elas existem”, conclui.

Leia também: Quando o TikTok vira rádio e podcast com o iHeartMedia

Durante a noite, os artistas Prince Belofá, Laady B, Bruno Jacob, Anna Moura, Israel Paixão, Fábio dos Santos, Debby Zimmer e Tonhão Nunes farão apresentações. Esses artistas integram também o documentário Encruzilhada Sonora, que é resultado da transformação das experiências dos artistas em música, afeto e resistência.

Leia também: Universal Music celebra a música negra no Reino Unido

Márcia afirma que o documentário busca revelar as dificuldades vivenciadas pelos artistas independentes: “Quando a gente olha no palco aquela música bonita, aquele cara fazendo aquele trabalho, a gente não se lembra de tudo que vem atrás, de todos os problemas que ele já enfrentou. Nós falamos sobre isso: as dores e as delícias de ser artista”.

Leia também: Hybe em alta: quando o K-pop vira investimento de peso

Serviço

Encruzilhada Sonora

Nesta quarta-feira (12/11), às 19h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel