Rosalía revela não fazer sexo e viver celibato voluntário: ‘volcel’

Rosalía revelou estar vivendo um período de celibato voluntário, prática que se popularizou no inglês como “volcel” (“voluntary celibate”, ou celibato involuntário). A cantora espanhola, que lançou recentemente o álbum Lux, falou sobre o tema durante uma entrevista ao podcast Radio Noia, da Radio Primavera Sound. Segundo ela, a decisão não tem relação com nenhuma pessoa específica, mas sim com uma escolha pessoal de se afastar de paixões e relações sexuais neste momento da vida.
A conversa começou quando a apresentadora Mar Valverdú perguntou quem seria sua paixão platônica. Rosalía respondeu de forma direta: “Quero deixar claro que não dou mais espaço a paixões platônicas, essa fantasia, essa ilusão que não leva a lugar nenhum. Acabou. Eu, neste momento, estou solteira.” Logo depois, acrescentou que pratica o celibato de forma consciente e permanente.
O termo volcel diferencia-se de incel — usado para pessoas que estão sem relações sexuais por falta de oportunidade, sendo o primeiro uma decisão.
Relacionamento com Hunter Schafer
Discreta sobre sua vida amorosa, Rosalía costuma evitar expor detalhes sobre relacionamentos. Seu romance com Hunter Schafer, intérprete de Jules Vaughn em Euphoria, só veio a público cinco anos após o término, em 2024. Em entrevista à revista Elle espanhola, ela explicou: “Não, eu não me pressiono. Penso em liberdade. É isso que me guia.”
Rosalía e Hunter se conheceram em 2019, durante um desfile da Burberry na Semana de Moda de Londres, e namoraram por cinco meses. Na época, a cantora agradeceu publicamente à atriz durante o Billboard Awards: “Obrigada, minha amiga Hunter, por vir comigo esta noite. Te amo muito”, disse ela, enquanto recebia um beijo da modelo na plateia. A relação teria inspirado a canção Tuya, cujo refrão diz: “Só esta noite sou tua, tua. Só esta noite és minha, minha.”
Seis anos após o breve romance, as duas voltaram a se encontrar nas gravações da terceira temporada de Euphoria. Em entrevista à GQ, Hunter comentou sobre a relação: “Se especulou muito por muito tempo. Uma parte de nós queria acabar com isso, e outra dizia: ‘Mas por que, se não é assunto de ninguém?’. No fim, é algo que me alegra compartilhar. E acho que ela sente o mesmo.” A atriz completou dizendo que mantém laços afetivos com antigos amores: “Tenho amizades muito bonitas com pessoas com quem já tive uma relação amorosa. Rosalía é da família, aconteça o que acontecer.”
