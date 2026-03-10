Bruna Louise chega a Brasília com novo show de comédia em maio

A comediante Bruna Louise vem a Brasília com seu novo espetáculo, Meus 15 anos, que chega à capital no mês de maio, com duas apresentações, uma no dia 30 e a segunda no dia 31. A primeira, no dia 30, no Auditório Planalto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e a segunda, no dia 31, no Teatro da Universidade Católica, em Taguatinga. Para a apresentação no Ulysses Guimarães, os ingressos custam a partir de R$80 a meia-entrada. Já na apresentação em Taguatinga, a meia-entrada custa a partir de R$75.

Destaque das comediantes stand-up no cenário nacional, mesmo em um ramo dominado por homens, Louise utiliza o humor ácido e irônico para fazer piadas. Com bom-humor, ela zomba de problemas da própria vida e defende o espaço da mulher na comédia. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus”, diz.

Neste show, Louise traz novas histórias, brinca com situações cotidianas, além de fazer reflexões sobre temas como relacionamentos, autoestima e vida adulta. Ela faz uso de um humor inteligente com muitos improvisos, que geram gargalhadas ao longo de todo o espetáculo.

Serviço

Nos dias 30 e 31 de maio, às 20h, a primeira no dia 30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A segunda apresentação, no dia 31, será no Teatro da Universidade Católica, em Taguatinga. Para a apresentação no Ulysses Guimarães, os ingressos custam a partir de R$80 a meia-entrada. Já na apresentação em Taguatinga, a meia-entrada custa a partir de R$75. Classificação indicativa 16 anos.

