InícioDiversão e Arte

Festa comemora o St. Patrick’s Day no Bar Godofredo neste sábado

O estabelecimento prepara 11 horas contínuas de festa para aqueles que gostam de comemorar o feriado irlandês

St. Patrick´s Day - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
St. Patrick´s Day - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Para celebrar o St. Patrick’s Day, o Bar Godofredo está preparando uma festa para sábado (14/3) e conta com uma programação especial, anualmente aguardada pelos frequentadores do bar. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$170. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Serão 11 horas de open bar de cerveja, das 13h às 00h, com o bar ambientado no clima da celebração de St. Patrick, música e cervejas premiadas de 2025. Os organizadores garantem experiências especiais e muita gente reunida. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A celebração de St. Patrick´s Day é, para a maioria dos irlandeses-americanos, um feriado religioso. Para outras pessoas do mundo todo, é a oportunidade perfeita para beber bastante e se vestir de verde. 

A entrada na festa no Bar Godofredo é mediante compra de ingresso que, agora no segundo lote, está R$170 e inclui uma cartola personalizada, um copo exclusivo e a liberdade de saborear todos os chopes à vontade durante esse espetáculo etílico. 

 

Serviço 

St. Patrick´s Day 

Neste sábado (14/3), a partir das 13h, no Bar Godofredo (SCLN 408). Ingressos: a partir de R$170, pelo site Shotgun.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/03/2026 12:33
SIGA
x