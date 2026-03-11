Festa comemora o St. Patrick’s Day no Bar Godofredo neste sábado

Para celebrar o St. Patrick’s Day, o Bar Godofredo está preparando uma festa para sábado (14/3) e conta com uma programação especial, anualmente aguardada pelos frequentadores do bar. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$170.

Serão 11 horas de open bar de cerveja, das 13h às 00h, com o bar ambientado no clima da celebração de St. Patrick, música e cervejas premiadas de 2025. Os organizadores garantem experiências especiais e muita gente reunida.

A celebração de St. Patrick´s Day é, para a maioria dos irlandeses-americanos, um feriado religioso. Para outras pessoas do mundo todo, é a oportunidade perfeita para beber bastante e se vestir de verde.

A entrada na festa no Bar Godofredo é mediante compra de ingresso que, agora no segundo lote, está R$170 e inclui uma cartola personalizada, um copo exclusivo e a liberdade de saborear todos os chopes à vontade durante esse espetáculo etílico.

Serviço

St. Patrick´s Day

Neste sábado (14/3), a partir das 13h, no Bar Godofredo (SCLN 408). Ingressos: a partir de R$170, pelo site Shotgun.