Superjazz Festival encerra programação com atração internacional no CCBB

O Superjazz Festival encerra a programação da atual edição no CCBB, hoje, a partir de 17h, com apresentações do irlandês Zaska, Mirian Marques e do duo Lambada da Serpente, que convida Manoel Cordeiro e o Coletivo Superjazz. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo site do CCBB ou na bilheteria do local.

Às 18h30, a cantora, trombonista e compositora Mirian Marques apresenta repertório que transita entre jazz, música brasileira e outras referências contemporâneas. Em seguida, às 19h45, sobe ao palco a única atração internacional do Superjazz: o guitarrista irlandês Zaska, com trabalho focado no jazz, soul e groove.

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Em junho, o cantor paulista Martte lançou, com Zaska, a versão em português da faixa No right time, escrita pelo guitarrista e Melina Malone, que o acompanha em Brasília. Os músicos brasileiros Elias Augusto (teclado) e Melk Nascimento (baixo) também sobem ao palco, em parceria que incorpora características brasileiras ao repertório. "A colaboração está no centro da forma como faço música e, desde a época em que estive no Brasil durante a faculdade de jazz, tenho vontade de incorporar sonoridades brasileiras ao meu trabalho", celebra.

A última atração do dia é a apresentação do duo Lambada da Serpente, formado por Son Andrade e Ramiro Galas, com participações do guitarrista paraense Manoel Cordeiro e do Coletivo Superjazz. Tendo lançado parceria recente com a dupla, Manoel Cordeiro celebra a possibilidade de estar no palco.

Para ele, o maior trunfo da obra de Andrade e Galas é a construção da música eletrônica a partir da música regional brasileira. "Essa mistura foi uma coisa muito inusitada. É sempre a sensação de ouvir algo novo, como se estivéssemos revitalizando emblemas antigos da nossa música", afirma.

Son Andrade considera a junção de tantas pessoas e ritmos em uma única apresentação um desafio divertido para a dupla. "Estar junto com o Seu Manoel Cordeiro, que é um mestre da guitarrada brasileira, da MPB brasileira, junto com coletivo Superjazz, que tem feito pela cidade um movimento cultural muito importante, vai ser uma mistura que vai colocar o povo para dançar", diz.

Serviço

Superjazz Festival

Quarta-feira, a partir de 17h, no CCBB (SCES, Trecho 02, Lote 22). Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site do CCBB ou na bilheteria do local.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco