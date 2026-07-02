Projeto desenvolve atividades artísticas para a primeira infância

O Boulevard Shopping recebe, no sábado (4/7) e no domingo (5/7), a segunda semana do projeto Pod Beezinho, Claro que Pode!, iniciativa gratuita voltada para bebês, crianças da primeira infância e suas famílias. A programação reúne experiências artísticas e sensoriais que estimulam a criatividade e o desenvolvimento infantil por meio do brincar, com atividades também no Parque da Cidade e no Eixão do Lazer.

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“O ponto chave do nosso projeto é a experimentação artística na primeiríssima infância. A programação foi desenhada para respeitar o tempo e a curiosidade desse público, a instalação é repleta de estações lúdicas e sensoriais que aguçam os sentidos e convida à descoberta”, destaca Iris Marwell, idealizadora da iniciativa.

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Entre os destaques estão laboratórios de dança e musicalização, contações de histórias, oficinas e apresentações artísticas. O encerramento, no domingo (5/7), tem discotecagem da DJ Conceitinho, participação das crianças que integraram os laboratórios e um espetáculo infantil.

O projeto também aposta na inclusão, oferecendo intérprete de Libras durante toda a programação, audiodescrição ao vivo no espetáculo de encerramento e um Espaço de Autorregulação, destinado ao acolhimento das crianças que precisarem de um ambiente mais tranquilo.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o Pod Beezinho, Claro que Pode! tem entrada gratuita e classificação livre, com atividades especialmente voltadas para crianças de até 6 anos e bebês. As ações acontecem das 9h às 19h no Boulevard Shopping, além de uma performance no Parque da Cidade, no sábado (4), e oficinas circenses no Eixão Norte, no domingo (5/7).

Serviço

Pod Beezinho, Claro que Pode!

4 e 5 de julho, das 9h às 19h, no Boulevard Shopping, com atividades no Parque da Cidade (4/7, das 9h às 10h, Estacionamento 10) e no Eixão Norte (5/7, das 9h às 11h, altura da 11 Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel