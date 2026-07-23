João Cavalcanti homenageia mestre do samba no Clube do Choro

O bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, viveu um processo de reocupação cultural no começo dos anos 2000, impulsionado por figurões do samba. Naquele contexto, João Cavalcanti, jovem de 20 anos que acabara de fundar o grupo Casuarina, conheceu o compositor Wilson Moreira, a quem presta homenagem amanhã, às 20h30, no Clube do Choro. O show faz parte do projeto Tributo ao Mestre.

O intercâmbio intergeracional permitiu que Cavalcanti e Moreira se encontrassem diversas vezes no palco. A afinidade, no entanto, foi além da música. "Ele era um senhor muito generoso, com muita sede de vida e que não tinha nenhum problema em passar adiante os ensinamentos dele", relembra Cavalcanti. "A minha relação com a obra de Wilson Moreira foi construída ao mesmo tempo da relação pessoal com ele, que veio a ser muito meu amigo."

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Para a apresentação, Cavalcanti preparou repertório composto de clássicos do samba, entre eles Senhora liberdade, Gostoso veneno e Oloan, todos de autoria de Moreira. Cavalcanti também inseriu parcerias com o pai, Lenine, e com nomes como Joyce Moreno e Pedro Luís no espetáculo. O vocalista é acompanhado por Alaan Monteiro, no bandolim, e Gabriel de Aquino, no violão.

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O show contribui para a popularização de um legado que, segundo Cavalcanti, é pouco reconhecido pelo grande público. Ele argumenta que as pessoas não associam o tamanho da obra à figura de Wilson Moreira, que, por vezes, ficava longe do microfone. "A carreira dele de compositor acaba sendo mais robusta do que a de artista."

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Uma característica que distingue Wilson Moreira, diz Cavalcanti, é a forma única de compor melodias. Como prova disso, ele cita o funcionamento das rodas de samba. Quando alguém vai fazer uma canja, isto é, improvisar ao lado dos instrumentistas principais, é comum manter bases para nada escapar do ritmo. "Nas músicas do Wilson Moreira, todo mundo tira a mão, porque as harmonias são muito pouco óbvias."

Histórias que o próprio Cavalcanti viveu ao lado de Moreira estão no roteiro do show. O músico carioca acredita na importância da iniciativa do Clube do Choro para lançar luz em figuras menos conhecidas da música brasileira. "É uma obra muito impressionante pelo caráter inédito que ela suscita. Você ouve as canções do Wilson Moreira e aquilo parece uma grande novidade."

Serviço

João Cavalcanti em tributo a Wilson Moreira, nesta sexta-feira (24/7), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 50.





*Estagiário sob supervisão

de Nahima Maciel



