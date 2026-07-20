As Fulô do Cerrado lançam primeiro single da carreira

As Fulô do Cerrado celebram dez anos de atuação na cena cultural do Distrito Federal - (crédito: Vanessa Acioly)

Depois de uma década ocupando os palcos do Distrito Federal, As Fulô do Cerrado dão um novo passo na carreira com o lançamento de Forró Miudinho, primeiro single disponibilizado nas plataformas digitais. A faixa, lançada no último 15 de julho, abre caminho para o álbum De Rio a Rua, previsto para agosto, e marca a estreia do grupo em um trabalho autoral gravado.

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Para a percussionista e cantora Laura Xavier, o lançamento representa a concretização de um projeto construído ao longo de anos. “É a realização de um sonho. Como uma banda cover, a gente sempre sonhou em alçar voos maiores, que são representados pela música autoral. Ver músicas compostas por nós chegando às pessoas no mundo inteiro é o resultado de dez anos de trabalho”, afirma.

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Escolhida para apresentar o álbum ao público, Forró Miudinho nasceu da parceria entre o compositor Daniel Pitanga e Jéssica Carvalho. Pitanga conta que a composição surgiu de forma espontânea durante o período em que passou a colaborar artisticamente com o grupo.

“Fui professor da Laura na Escola de Música de Brasília e, anos depois, fui convidado para fazer uma espécie de consultoria musical com a banda. Nossos laços de amizade se fortaleceram e realizamos muitos projetos juntos. Mandei uma gravação da melodia que tinha criado e a Jéssica escreveu a letra muito rapidamente. Tudo aconteceu de forma muito dinâmica”, relembra.

Ambientada em um baile de forró, a canção convida o público para a dança e celebra a convivência proporcionada pela cultura popular. Para Pitanga, música e dança são inseparáveis: “O baile de forró é uma coisa verdadeiramente mágica, porque reúne uma diversidade de pessoas. Ali elas criam uma conexão com a música e com o puro prazer de dançar.” A gravação reúne Fernanda Pagani, Jéssica Carvalho, Laura Xavier, Mare Sobrinho, Samara Tokunaga, Iza do Cavaco e Daniel Pitanga.

Embora o forró seja a porta de entrada do disco, Laura explica que De Rio a Rua percorre diferentes manifestações da cultura popular brasileira. “O álbum não vai ser só de forró. Teremos muitas experimentações ligadas às tradições populares. Mas entendemos que o forró representa nossa trajetória, foi o gênero que nos acolheu e abriu portas para o grupo. Nada mais simbólico do que apresentá-lo como primeiro single.”

O título do álbum também traduz a narrativa construída pelas integrantes. De um lado, estão as referências às águas, ao Cerrado e às emoções; de outro, a celebração das festas populares, da rua e do encontro entre as pessoas. “É um álbum muito sensível, mas também potente. Um convite para mergulhar nas nossas águas internas e sair para a rua, brincar, celebrar e entrar em contato com a cultura popular”, resume Laura.

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Criadas em 2016 a partir dos ensinamentos de Mestre Zé do Pife, As Fulô do Cerrado sempre tiveram a valorização da cultura popular e do protagonismo feminino como pilares do trabalho. Além do lançamento do álbum, o grupo prepara uma nova edição do Bailão no Cerrado, prevista para setembro. O festival reúne atrações da cultura popular, oficinas com mestres e mestras e marca o show oficial de lançamento do álbum De Rio a Rua.

Serviço

Lançamento de Forró Miudinho – As Fulô do Cerrado



Disponível em todas as plataformas digitais. Instagram: @asfulodocerrado.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel