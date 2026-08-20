Festival gratuito de rock celebra 10 anos com noite de shows no Guará

Banda 4 Ladies, formada em 2024, é estreante do Festival 1kg de Rock, que completa 10 anos - (crédito: Divulgação)

O Festival 1kg de Rock movimenta a programação cultural do Guará nesta sexta-feira (21/8). O evento reúne conjuntos locais, além da banda The Damnnation, de São Paulo, para celebrar uma década de existência. Com entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, o palco do Teatro de Arena do Guará recebe apresentações a partir das 18h30.

Coração do Rock, Dennehy, 4 Ladies, Os Cabeloduro e Murderess, além da banda paulistana The Damnnation e dos artistas Eduardo Pastore e Dom Macarius comandam a festa. A vontade de compartilhar alegria e amor pela cultura do rock, sem esquecer a solidariedade, se mantém desde o início, afirma o idealizador do projeto, Geldo Araújo.

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“Ao longo de 10 anos, entre acertos e erros, num processo como a cristalização de uma rocha, nosso aprendizado demonstra como o Rock é transformador e ajuda na evolução humana.” Mais de 75 bandas passaram pelo festival, que, segundo Araújo, ajuda a impulsioná-las.

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Para a vocalista da banda 4 Ladies, Ana Beatriz, o evento confere visibilidade ao trabalho autoral e promove troca de experiências, mas também pelo privilégio de tocar com tantas bandas importantes da cena do DF. “Ainda estamos sem acreditar que fomos escolhidas para participar desse festival incrível.” O grupo formado apenas por mulheres preparou quatros faixas do que vai ser o primeiro álbum.

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Criado em 2013, o 1kg de Rock nasceu dentro do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas, a partir da relação dos estudantes com o rock e da proposta de transformar o interesse pela música em uma experiência cultural e educativa. O festival conta com recursos de fomento federal, via Ministério da Cultura.





Serviço

Festival 1kg de Rock, nesta sexta-feira (21/8), a partir das 18h30, no Teatro de Arena do Guará, localizado no Complexo do CAVE. Entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel