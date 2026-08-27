Monique Evans surge com novo rosto após cirurgia e impressiona

Monique Evans usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26), e surpreendeu os milhares de seguidores ao surgir com um ‘novo rosto’.
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Através do Instagram, a ex-modelo exibiu o resultado facial, após ter passado por um procedimento que reduz a flacidez e retirar o excesso de pele do rosto há cerca de um mês.
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"Estou chocada com minha cara"
"Gente estou chocada com a minha cara!!! Obrigada, @dr.sleimankaram, você arrasou!", escreveu Monique Evans, na legenda do vídeo. "Ligo para agradecer, e agora ele quer fazer mais coisas. Ele quer colocar um bioestimulador de colágeno", contou.
"Mas digo: ‘Deixa eu curtir minha cara um tempinho’, mas tenho que fazer para ter mais colágeno. Mas estou passada, muito feliz, E não tem um mês ainda", concluiu Evans.
Em tempo, Monique Evans passou por um minilifting facial para reduzir a flacidez e retirar o excesso de pele do rosto. Aos 70 anos, a apresentadora explicou que realizou o procedimento para se sentir bem ao se olhar no espelho.
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