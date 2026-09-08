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Grupo brasiliense Benzadeus lança álbum celebrando mulheres no pagode

Novo álbum de Benzadeus tem parceria inédita com Ivete Sangalo na faixa Amar se Aprende Amando

Projeto reúne Ivete Sangalo, Marvvila, Lary, Ayla, Mannda Lym e Amanda Amado - (crédito: Gabriel de Castro)
Projeto reúne Ivete Sangalo, Marvvila, Lary, Ayla, Mannda Lym e Amanda Amado - (crédito: Gabriel de Castro)

O grupo brasiliense Benzadeus lançou, no dia 7 de agosto, o álbum *BenzaElas*, projeto que reúne seis vozes femininas da música brasileira em uma celebração ao protagonismo das mulheres no pagode. Disponível nas plataformas digitais, o trabalho tem parceria com Ivete Sangalo, Marvvila, Lary, Ayla, Mannda Lym e Amanda Amado.

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“Sempre existiram mulheres fundamentais no samba e no pagode, cantando, compondo, produzindo e trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, porém, essa contribuição não recebe a mesma visibilidade. O BenzaElas nasceu da vontade de reconhecer uma presença que sempre existiu”, explica Diego Pedigree, banjista do Benzadeus.

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A intenção, segundo ele, não era apenas reunir participações femininas em um álbum, mas fazer com que elas virassem o eixo central da proposta: “Queríamos que as mulheres fossem o centro do projeto e que cada encontro tivesse identidade, força e verdade. Foi quando entendemos isso que percebemos que não estávamos apenas diante de um novo DVD, mas de um trabalho capaz de deixar uma mensagem.”

Gravado em 2 de junho, nos estúdios da Som Livre, no Rio de Janeiro, o projeto chegou às plataformas pouco mais de dois meses depois. “Foi um trabalho muito intenso, porque tínhamos seis artistas com trajetórias e universos diferentes, além de toda a equipe envolvida. Ao mesmo tempo, foi um processo muito bonito, porque todos entenderam a mensagem que queríamos transmitir”, afirma o vocalista Magrão.

O repertório apresenta Choque de Realidade, com Marvvila; Zero Estresse, com Mannda Lym; Esperando, com Amanda Amado; 5 Letras, com Lary; e Enxuga o Rosto, com Ayla. O álbum também traz a inédita Gostosíssima e a faixa-título BenzaEla*, que reúne todas as convidadas.

Entre as participações, Ivete Sangalo ocupa um lugar de destaque. A aproximação com a cantora ganhou força depois de o Benzadeus dividir o palco com ela na turnê *Clareou*, em Porto Alegre. A partir daí, o nome de Ivete surgiu naturalmente nas conversas sobre o projeto.

A cantora aceitou o convite para interpretar Amar se Aprende Amando.

“Trabalhar com a Ivete foi uma aula. Ela chegou muito disponível, generosa e envolvida com a proposta”, conta Vini. Segundo o percussionista, a cantora também contribuiu para a construção da música e colocou sua personalidade na interpretação.

A escolha das músicas e das artistas aconteceu de forma conjunta. “Não queríamos simplesmente escolher uma canção e depois encaixar um nome nela. Buscamos entender qual voz, interpretação e personalidade poderiam transformar cada faixa em um encontro verdadeiro”, afirma Magrão.

Neném explica que a diversidade de trajetórias foi um dos critérios para a seleção das convidadas: “A Ivete representa uma força imensa da música brasileira e tem uma relação muito verdadeira com o samba e o pagode. A Marvvila traz a vivência de uma mulher que ocupa o gênero e vem ajudando a construir o pagode atual. Lary, Ayla, Mannda Lym e Amanda Amado chegam com personalidade, potência e identidades muito próprias, mostrando a diversidade e a renovação presentes nessa geração.”

Da capital para o país

A história do Benzadeus começou em Brasília, no fim de 2020. Pedigree (banjo e voz) e Neném (pandeiro), amigos de longa data, se reuniram com o fundador do Grupo Menos É Mais, Jorge Farias, para discutir a criação de um novo grupo de pagode. Depois, chegaram Vini (reco e voz) e Das Sortes (surdo e voz). Com a entrada de Magrão (vocalista), ex-integrante do Exaltasamba, a formação foi rematada.

O primeiro show foi em Brasília e acabou se tornando um momento decisivo para a banda. A trajetória ganhou novos capítulos com a assinatura com a Som Livre, em 2022, e o lançamento do audiovisual Benza em Brasa, em 2023. Depois, vieram projetos como Ao Vivo no Brazólia, Energia Benzadeus, Pagode no Parque e Na Rota do Benza no Pelô, gravado em Salvador diante de mais de 10 mil pessoas.

Ao longo da carreira, participaram de apresentações ao lado de Sorriso Maroto, Ferrugem, Thiaguinho e outros grandes nomes do pagode. Em 2025, conquistaram o Prêmio Multishow 2025, representando o Centro-Oeste.

“Certamente, está entre os momentos mais emocionantes da nossa história. Foi o reconhecimento de uma caminhada iniciada em Brasília e construída com muito trabalho”, afirma Neném.

Para Vini, a identidade brasiliense permanece presente mesmo quando o grupo se apresenta longe da capital.

“Brasília não é apenas o lugar onde o grupo nasceu. É parte da nossa identidade. Quando levamos o Benzadeus para outras cidades, queremos que as pessoas sintam um pouco da energia, do acolhimento e da felicidade que encontramos aqui.”

A relação com a cidade também está no centro da label Deu Benza, criada pelo grupo para transformar os shows em experiências de encontro com o público. A escolha do Cruzeiro como endereço da primeira edição teve relação com a história do bairro com o samba e o pagode na capital.

A estreia reuniu mais de 2 mil pessoas e ajudou a consolidar a iniciativa.

“A label fortaleceu muito a nossa marca porque transformou a energia do Benzadeus em uma experiência”, explica Das Sortes. “O Deu Benza é do Benzadeus, mas também é do público e da cidade.”

Agora, com o BenzaElas, o grupo pretende ampliar essa experiência para além das plataformas digitais. Ainda não há um formato definido para uma turnê dedicada ao projeto, mas os integrantes estudam maneiras de levar o repertório aos palcos e promover novos encontros com as artistas participantes.

“O BenzaElas não termina no lançamento do álbum. Queremos prolongar essa conversa nos palcos, nos conteúdos, nos próximos lançamentos e em encontros que mantenham viva a mensagem do projeto”, garante Pedigree.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*

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Eduarda Brandão

Estagiária do Correio Braziliense

Por Eduarda Brandão
postado em 08/09/2026 05:01
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