Sesc + Rabiscão festeja a ilustração com participação de 150 artistas

Artistas e suas criações autorais no Sesc + Rabiscão, evento que reúne mais de 150 ilustradores - (crédito: Divulgação)

O Sesc Cultural da 511 Norte recebe o Sesc + Rabiscão, evento que reúne mais de 150 ilustradores a partir desta sexta-feira (18/9) e até domingo (20/9). A programação é gratuita e dedicada à ilustração, desenho, design e cultura urbana, com feira de artistas, oficinas e palestras.

O Rabiscão Ilustrado começou há 17 anos como um encontro informal de desenhistas em Brasília. A parceria com o Sesc amplia o projeto, mas mantém a ideia original de conectar artistas experientes, novos criadores e o público em geral.

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Durante os três dias, a feira será um ponto de encontro para ilustradores comercializarem trabalhos autorais. Entre os itens disponíveis estão prints, zines, quadrinhos, adesivos, livros e camisetas. Todas as atividades são gratuitas e não exigem inscrição. Para oficinas e ações com vagas limitadas, a participação será por ordem de chegada.

Programação do evento

A programação começa nesta sexta (18/9), às 18h. A artista Hanna Lucatelli apresenta, às 19h, a palestra De onde vem a sua imagem e para onde ela vai quando sai de você. Em seguida, às 20h30, a designer carioca Paula Cruz, que criou a identidade visual do evento, fala sobre Design + Ilustração: o ship perfeito.

No sábado (19/9), as atividades ocorrem das 11h às 21h. Renato Reno, do duo goiano Bicicleta Sem Freio, conduz a oficina infantil Desenho a várias mãos, das 14h às 16h. No mesmo dia, Fábio Lucas Vieira oferece uma oficina de Serigrafia Artística, das 15h às 18h, para maiores de 15 anos.

Ainda no sábado, às 17h, o ilustrador Rapha Baggas lança o livro Baggas, que reúne sua produção visual entre 2018 e 2026. O dia termina com uma roda de conversa às 19h, com a participação de Paula Cruz e Hanna Lucatelli.

O domingo (20/9) recupera o espírito original do Rabiscão com a Mesa de Desenho Vintage, das 14h às 19h. A atividade será conduzida pelos criadores do projeto: Werley Krohling, Marcelo Munster e Reinaldo Dimon. Também haverá novas turmas das oficinas de Desenho a várias mãos e Serigrafia Artística.

Pedro Sangeon, criador do universo Gurulino, ministra a oficina Spray na prática, das 16h às 19h, para uma turma de até dez pessoas. Para estimular a interação, o público poderá participar do Stamp Rally. Serão distribuídos 4 mil caderninhos gratuitos para os visitantes colecionarem carimbos criados pelos artistas nos estandes e ganharem adesivos.

Serviço

Sesc + Rabiscão

Data: 18 a 20 de setembro de 2026

Local: Sesc Cultural – 511 Norte, Brasília (DF)

Entrada: gratuita

Horários: Sexta (18/9), das 18h às 22h; Sábado (19/9), das 11h às 21h; Domingo (20/9), das 11h às 19h.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.