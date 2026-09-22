Alok e Anitta estão entre os mais ouvidos durantes os treinos dos brasileiros

Entre os gêneros musicais, o pop lidera a preferência, com 56,2% das citações - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Do eletrônico de Alok ao sertanejo de Henrique & Juliano, as playlists de treino dos brasileiros misturam estilos e artistas bem diferentes. Um levantamento da Maximum Boxing mostra que Alok é o nome mais lembrado por quem ouve música durante os exercícios, seguido por Anitta e pela dupla sertaneja.

O Metallica, Linkin Park, Luan Santana, Rihanna, Guns N’ Roses, Ivete Sangalo e Shakira também aparecem entre os artistas considerados indispensáveis pelos participantes. As respostas foram espontâneas, sem uma lista fechada de opções.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Entre os gêneros musicais, o pop lidera a preferência, com 56,2% das citações. A música eletrônica ocupa a segunda posição, com 42%, seguida por rock e metal, mencionados por 35% dos entrevistados. Sertanejo, funk, pagode e MPB também marcam presença.

A música não aparece apenas como acompanhamento ocasional. Para 64% dos participantes, ela faz parte de todos os treinos. Outros 19,8% disseram escutar música na maioria das vezes. Apenas 2,8% afirmaram nunca ouvirem música durante os exercícios.

Para 72% dos entrevistados, a motivação é o principal efeito. Para 59,2%, a música aumenta a energia e a disposição. Outros 46,2% sentem que o treino passa mais rápido, enquanto 28,6% associam o hábito ao relaxamento.

O levantamento ouviu 500 adultos maiores de 18 anos, residentes em todas as regiões do Brasil e conectados à internet. Os participantes responderam a cinco perguntas sobre a frequência com que escutam música durante os exercícios, os efeitos percebidos e as preferências por gêneros e artistas. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.