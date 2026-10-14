Musical infantil O Menino e o Tempo tem temporada gratuita em Águas Claras

O espetáculo musical infantil O Menino e o Tempo retorna aos palcos de Brasília em outubro com uma temporada gratuita no Espaço Cultural Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Com dramaturgia e músicas autorais, cenário e figurinos renovados e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) integrada à encenação, a montagem terá apresentações nos dias 17 e 18, às 17h, e 24 de outubro, às 16h e às 19h. As duas sessões do último dia também terão audiodescrição.

Leia também: Projeto Raízes do Conhecimento leva formação audiovisual gratuita ao DF

Com direção e dramaturgia de Luciellen Castro, a peça acompanha um menino que, ao revisitar as próprias memórias, reencontra personagens e experiências marcantes e se depara com questões sobre crescimento, escolhas, identidade e passagem do tempo. Voltado especialmente a crianças de 4 a 8 anos e seus familiares, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a infância que também alcança o público adulto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Acho que a infância precisa ser um espaço onde a criança se sinta segura para experimentar, errar, mudar de ideia e sonhar, sem ter que encontrar respostas para tudo tão cedo”, afirma a diretora. Para ela, a narrativa pode abrir espaço para conversas e sentimentos que nem sempre são fáceis de expressar em palavras.

Leia também: Sesc lança curso sobre o modernismo com participação de Lilia Schwarcz

Além disso, levar o teatro às escolas também contribui para aproximar o público infantil das artes cênicas. “Democratizar o acesso não é apenas levar crianças ao teatro, mas contribuir para que elas construam uma relação afetiva com a arte e compreendam que esse universo também lhes pertence”, aponta.

O elenco reúne Jemima Tavares, Jéssica Laranja, Vick Albali e Caléo, além dos músicos Filipe Campos e Rai Santana e da traduatriz Thalita Araújo. A profissional atua como personagem e intérprete de Libras, com a tradução incorporada à dramaturgia desde a concepção do espetáculo.

Leia também: Filha de Netinho faz homenagem após morte do cantor

“A tradução não acontece de forma isolada, mas se integra à encenação, às relações entre as personagens e à narrativa, tornando a acessibilidade parte da própria criação artística”, explica Luciellen.

A temporada é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e inclui outras atividades para ampliar o contato das crianças com a arte. No dia 30 de outubro, serão realizadas duas apresentações exclusivas para estudantes do Centro de Educação Infantil Águas Claras, às 10h e às 13h15. A expectativa da produção é atender aproximadamente 400 crianças.

Oficinas gratuitas



A programação inclui oficinas de iniciação teatral e musicalização no dia 31 de outubro, na Biblioteca Pública de Águas Claras, localizada no Parque Sul. As atividades são abertas à comunidade e não se restringem aos estudantes atendidos pelo projeto.

Leia também: Artistas do axé lamentam a morte do cantor Netinho

Serão dois períodos, das 9h às 10h e das 10h30 às 11h30, com atividades de teatro e música em ambos os horários e troca das turmas entre as modalidades. Jemima Tavares conduzirá as oficinas de teatro, enquanto Filipe Campos e Rai Santana serão responsáveis pelas atividades de musicalização. Cada oficina dura uma hora, com 30 vagas, e tem acompanhamento de intérprete de Libras.

A recomendação é realizar a inscrição antecipadamente pelo formulário disponível neste link ou no perfil @omeninoeotempo, no Instagram. Também é possível procurar as atividades no próprio dia, conforme a disponibilidade de vagas. Quem se inscrever previamente tem prioridade.

Outra novidade é o lançamento das sete canções originais do espetáculo nas plataformas digitais. Compostas e interpretadas por Filipe Campos e Rai Santana, as músicas ganharam novos arranjos e harmonias para as versões de streaming. A primeira faixa será disponibilizada em 17 de outubro, data de abertura da temporada, e as demais chegarão gradualmente a serviços como Spotify e YouTube Music.

Serviço

O Menino e o Tempo

Sábado (17/10) e domingo (18/10), às 17h; 24 de outubro, às 16h e às 19h, no Espaço Cultural Teatro dos Ventos — Rua 19 Norte, Duo Mall, loja 05, térreo, Águas Claras (DF). Entrada gratuita, por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Classificação livre. Oficinas de teatro e musicalização 31 de outubro, das 9h às 10h e das 10h30 às 11h30, na Biblioteca Pública de Águas Claras, no Parque Sul, em frente ao Hospital Brasília — unidade Águas Claras.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel