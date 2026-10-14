Mãe conta como foi a reação ao descobrir que o filho jogava bola com Chico Buarque

Parece história de crônica: um menino que frequentava o futebol do bairro descobre o passado misterioso do companheiro de bola. Isso aconteceu com Miguel Melo, um rapaz de 12 anos que batia uma bola com um dos maiores nomes da música brasileira, Chico Buarque, mas que para ele era apenas "Seu Chico".
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A mãe dele, Monalisa Melo, viralizou nas redes sociais após postar o ocorrido. Em entrevista ao Correio, ela conta que, desde que se mudaram para o novo bairro, o filho costumava frequentar o futebol do “Seu Chico”, o que ela pensava ser apenas o nome do campinho.
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Certo dia, Miguel acabou chegando atrasado em casa e contou para a mãe que estava tendo uma festa de aniversário e que alguns famosos estavam na comemoração.
Monalisa pensou que ele estava mentindo. "O Seu Chico também é famoso”, retorquiu o menino. “Como assim ele é famoso?”, perguntou a mãe. “Ele é um senhorzinho cantor”, contou o menino, como se o “Seu Chico” fosse um artista qualquer.
Senhorzinho? Cantor? Seu Chico? Monalisa pensou e mostrou uma foto de Chico Buarque para o filho, que reconheceu na hora: “É esse aí que é o Seu Chico!”. "Eu só acredito vendo”, disse ela, espantada. Ela acompanhou o filho no futebol e pôde ver o mestre da música popular brasileira longe do glamour dos palcos: com os pés descalços, sem camisa e rodeado por velhos amigos e jovens, no futebol do bairro.
Miguel conta que só conhecia o “Seu Chico”, e não conhecia "tanto" o Chico Buarque. Mas quando conheceu a obra e a importância do colega de futebol para a música brasileira, foi uma enorme surpresa. “Quando entrou na minha cabeça que ele realmente era o Chico Buarque, foi uma explosão. Como que eu joguei bola com esse cara?”, conta o menino.
Assim como na música, Miguel conta que Chico é muito respeitado nos gramados. “As pessoas respeitam muito ele. Se ele recebe a bola no pé, o pessoal toma mais cuidado, espera ele tocar a bola, chutar, decidir o que ele vai fazer; afinal, o Chico já está com 82 anos.”
Chico Buarque e o Futebol
A paixão do artista pelo esporte vem muito antes do sucesso com a música. Torcedor do Fluminense, aos 15 anos ele montou a equipe de futebol de botão Polytheama, que migrou para o futebol de campo e colecionou histórias ao longo das décadas.
A lista de jogadores que vestiram a camisa do clube de Chico é recheada de craques e lendas da música. Entre eles estão Pelé, Zico, Nílton Santos, Tostão, Sócrates, Romário, Ronaldinho, Djavan, Toquinho e Alceu Valença.
O Correio conversou com Miguel e Monalisa que contaram com muito bom humor a surpresa de conhecer além do Chico Buarque, o “Seu Chico”. Confira:
Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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