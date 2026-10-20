Internado, Carlos Alberto de Nóbrega aparece em vídeo falando com Raul Gil

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, apareceu conversando por telefone com o amigo Raul Gil, de 88, durante a internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O registro foi compartilhado nas redes sociais por Renata de Nóbrega, esposa do humorista, que brincou com o bate-papo entre os dois.
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"Fofocando com o Raul Gil numa pose! Graças a Deus está tudo bem!", escreveu Renata ao publicar o vídeo.
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Nas imagens, o comandante de A Praça é Nossa aparece sentado em uma poltrona ao lado da cama hospitalar, enquanto conversa com o colega.
Durante a ligação, Carlos Alberto contou que estava internado desde domingo, 18, e tranquilizou o amigo sobre seu estado de saúde.
"Eu estou aqui desde domingo. Eu tô no Sírio (...) Eu tô bem, tudo tranquilo", afirmou o apresentador.
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Carlos Alberto fará cirurgia para implantação de marcapasso
Carlos Alberto passará por uma cirurgia para implantação de marcapasso no fim da tarde desta terça-feira, 20. A informação foi confirmada pelo SBT.
O procedimento estava previsto inicialmente para segunda-feira, 19, mas foi cancelado após o apresentador apresentar melhora no quadro de saúde. Na ocasião, a equipe médica decidiu reavaliar a necessidade da intervenção.
O humorista foi internado após contrair o vírus Coxsackie tipo 2. A infecção foi confirmada por exames e agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca, segundo informações divulgadas pelo SBT.
Em comunicado à imprensa, a família confirmou o diagnóstico e informou que o apresentador segue sob cuidados médicos.
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