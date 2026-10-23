Jerry Scheff cancela participação em turnê em homenagem a Elvis Presley

Legado de Elvis é celebrado em espetáculo que passa por Brasília em novembro - (crédito: Divulgação)

O baixista Jerry Scheff não participará mais dos shows da turnê Elvis in Concert no Brasil. A informação foi divulgada pela organização do espetáculo em comunicado oficial. Apesar da ausência do músico, as apresentações estão mantidas nas mesmas cidades e datas anunciadas, incluindo Brasília, em 1º de novembro.

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No comunicado, a produção lamentou a ausência do baixista, que integrou a banda de Elvis Presley e acompanhou o cantor em diferentes momentos da carreira. “Jerry é parte viva da história de Elvis Presley, e sua presença seria uma honra para nós e para o público brasileiro”, informou a organização, que também manifestou respeito e admiração pela trajetória do músico.

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A turnê celebra o legado do Rei do Rock & Roll, próximo ao cinquentenário de sua morte, com imagens e gravações do artista projetadas em telões, acompanhadas por uma orquestra de 30 músicos. O espetáculo é dividido em dois atos e reúne mais de 35 canções, entre elas Burning Love, Don’t Be Cruel e Can’t Help Falling in Love.

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A passagem pelo Brasil começa em São Paulo, em 23 de outubro, e segue por Belo Horizonte (30/10), Brasília (1º/11), Rio de Janeiro (5/11), Porto Alegre (7/11) e Curitiba (9/11). A programação também inclui a exposição Elvis – Direto de Graceland, com mais de 400 itens pessoais do artista, em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.

Serviço

Elvis in Concert

1º de novembro em Brasília. Ingressos disponíveis pela Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel