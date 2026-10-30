Osmar Prado retorna a Brasília com peça sobre crueldade e manipuação

Os limites entre a realidade e a ficção estão no centro da peça O veneno do teatro, que os atores Osmar Prado e Maurício Machado trazem a Brasília em temporada na Caixa Cultural até 8 de novembro. Montagem de um texto do dramaturgo espanhol Rodolf Sirera, a peça discute temas como ética, ambição e as possibilidades do teatro.

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É, como explica Osmar Prado, um texto de embate tão contundente e denso que ele ficou em dúvida, quando recebeu o convite de Machado, se daria conta de realizar a peça. "Quando eu li a peça, achei que não ia dar para mim, porque é muito texto", conta. "São dois atores se digladiando, é muito texto. Eu estava com mais de 70 anos e pensei na minha memória. Mas minha memória é privilegiada. A gente fez uma leitura e, naquele momento, lendo com Maurício, eu tive a impressão de que daria. E, pelo andar da carruagem, deu."

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Hoje aos 79 anos, Osmar Prado olha para o projeto com a certeza de que o texto de Sirera continua muito atual. "É um texto sobre a intolerância humana, o poder absoluto. Você enclausura uma pessoa e isso gira em torno de uma vaidade", revela. No palco, o ator vive o Marquês, um sujeito vaidoso e arrogante capaz de qualquer manipulação para alimentar uma curiosidade intelectual.

O Marquês convida o ator Gabriel De Beaumont, vivido por Maurício, para encenar uma peça de sua autoria. O ator embarca no projeto, mas cai em uma armadilha na qual a tortura psicológica vai levá-lo a um sofrimento extremo. Para o Marquês, o ator é apenas uma peça de uma experiência de investigação da condição humana. É no descaso do protagonista com o outro e na manipulação do comportamento humano que Osmar Prado enxerga paralelos entre o texto do dramaturgo espanhol e a contemporaneidade. No palco, a encenação é acompanhada ao vivo por um violoncelo que ajuda a pontuar e a acentuar os momentos de tensão e suspense presentes em todo o texto.

A montagem já passou por oito capitais e retorna a Brasília com mais de 160 apresentações na bagagem. Foram quatro temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, com 14 indicações ao 23°Prêmio Cenym de Teatro Nacional, em 2024.

O Veneno do Teatro

Com Osmar Prado e Maurício Machado. Hoje, às 20h, e amanhã, às 19h, na CAIXA Cultural (SBS Q. 4 BL A Lotes 3/4 Loja 1). Ingressos:

R$ 30 e R$ 15 (meia), no site

bilheteriacultural.com.br