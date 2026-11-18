Materiais do dia a dia se transformam em instrumentos musicais na experiência de experimentação sonora - (crédito: Renato Matos)

Panelas, latas, cordas e outros objetos do cotidiano podem esconder possibilidades musicais que passam despercebidas na rotina. É a partir dessa investigação que o artista Renato Matos conduz, nesta quinta-feira (19/11), a oficina Algo Rítmico, no Museu de Arte de Brasília (MAB). A atividade propõe explorar sonoridades, experimentar materiais e construir coletivamente uma composição que será apresentada em uma performance-instalação aberta ao público, às 19h.

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A oficina integra a exposição Mamáfrica e parte de uma pesquisa que Renato desenvolve há anos sobre música de invenção. O trabalho busca criar expressões sonoras a partir de objetos comuns, rompendo com as estruturas convencionais da música tonal. “É uma musicalidade que está na fronteira do que tem sido normal em termos musicais. Foge um pouco do normal. É uma música ousada e criativa, em que os participantes têm liberdade para propor e redescobrir muita coisa”, explica o artista.

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Na proposta, os sons não estão restritos aos instrumentos tradicionais. Para Renato, qualquer ruído pode revelar uma possibilidade musical quando existe disposição para escutá-lo de outra maneira. “Todo ruído tem uma nota, basta querer harmonizar”, afirma. A oficina também busca despertar o que ele chama de “ouvido pensante”, uma percepção mais atenta à paisagem sonora que compõe o ambiente, dos sons da chuva aos latidos de cães.

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A experiência também aproxima música e artes visuais. Os objetos utilizados na instalação possuem características estéticas e cinéticas, com movimentos acionados por motores ou manualmente. A proposta, que o artista define como “arte para tocar”, convida os visitantes a interagir diretamente com as peças e descobrir as sonoridades que cada uma pode produzir.

“Geralmente, você chega a uma exposição e não pode mexer nas coisas, tocar em nada. Nesse caso, é para ser tocado, porque o objeto está ali esperando para mostrar que tonalidade ele tem”, comenta. Os participantes também podem levar objetos próprios, como panelas, latas vazias e outros materiais que apresentem potencial sonoro.

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A relação com a exposição Mamáfrica também passa pela ancestralidade negra e pela memória musical. Renato estabelece um diálogo entre a proposta da instalação e a tradição em que canto e tambor se unem como formas de expressão, oralidade, resistência e transmissão cultural. Para ele, essa conexão amplia as possibilidades de interpretação da experiência sonora e aproxima a criação contemporânea de referências ancestrais.

Com atividades ao longo do dia, a oficina se encerra com uma criação coletiva às 19h. A apresentação reúne os sons e materiais experimentados durante o encontro, transformando o processo de criação em uma experiência compartilhada com o público.

Serviço

Oficina Algo Rítmico, com Renato Matos

Nesta quinta-feira (19/11), das 8h às 18h, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Performance-instalação às 19h, aberta ao público. Inscrições gratuitas, com vagas limitadas e inscrição prévia pelo formulário.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel