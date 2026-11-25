A porto-riquenha Jennifer Barreto foi coroada Miss Universo 2026 na madrugada desta quarta-feira (25/11). A 75° edição do tradicional concurso de beleza foi realizada em San Juan, capital de Porto Rico, e reuniu 116 candidatas. Com a vitória, Jennifer se torna a sexta representante do país a conquistar o título.

Natural de Mayagüez, em Porto Rico, Jennifer Barreto é formada em psicologia e possui dois mestrados. Aos 27 anos, com 1,80m de altura, ela é casada com o sargento do Exército dos Estados Unidos, Yan Carlos Barreto Calderón, e os dois são pais da pequena Penélope, de 7 anos.

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Com a conquista do título, ela também faz um marco histórico no concurso como a primeira mulher casada e mãe a vencer a competição. A mudança nas regras da organização flexibilizaram a inscrição para aceitar candidatas sem restrição de idade, estado civil, peso ou altura.

Antes de entrar para o mundo de Miss, Jennifer trabalhava prestando atendimento a familias de militares vitimas de violencia domestica ou abuso infantil. Posteriormente, atuou como Especialista em Prevenção do Departamento de Defesa dos EUA, focando no desenvolvimento de iniciativas para criar comunidades mais saudáveis e mitigar comportamentos de risco

Até pouco tempo atrás, Jennifer não tinha nenhuma experiência prévia com o mundo da moda ou concursos de beleza. Ela estava focada em sua transição de carreira para se tornar oficial do Exército dos EUA quando decidiu se arriscar no concurso, após a mudança nas regras.

Para se preparar para as passarelas, ela passou por um treinamento físico intenso focado em saúde, chegando a perder 32 quilos. Em junho de 2026, representando o município de San Sebastián, ela desbancou as favoritas locais e conquistou o título nacional.

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Durante sua jornada, lançou o projeto social "Amplifying", utilizando a plataforma do concurso como um "megafone" para dar visibilidade a problemas comunitários, educar populações vulneráveis e apoiar ONGs de assistência social.

Barreto recebeu a coroa das mãos da mexicana Fátima Bosch, vencedora de 2025. A segunda colocação ficou com a dominicana Melissa Núñes. Já a venezuelana Clara Vegas Goetz terminou em terceiro lugar, seguida pela filipena-americana Bea Millan-Windorski, em quarto, e pela neozelandesa Georgia Waddington, em quinto.

A representante brasileira no concurso, a paraense Marcella Kozinski, chegou ao grupo das 30 finalistas, mas não avançou para o Top 12.

A coroa deste ano, batizada de Brilho de um Legado Eterno, é feita de ouro branco de 18 quilates e adornada com 3.150 diamantes.