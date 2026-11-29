Alvino Batista, conhecido como Sombra nas participações no Programa do Ratinho, no SBT, morreu neste domingo (29/11), aos 69 anos, após complicações hepáticas. Pelas redes sociais, Ratinho prestou homenagem ao amigo: "Me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra. Foram mais de 30 anos de amizade, respeito, lealdade e companheirismo. Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos difíceis momentos da vida".

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"Ficam as boas lembranças e a gratidão por tantos anos de uma amizade verdadeira. Vá com Deus, meu velho amigo. Você vai fazer muita falta", completou o apresentador.

O SBT também divulgou nota de pesar: "Toda a diretoria do SBT deseja força aos amigos, colegas e familiares de Alvino Batista, agradecendo o período marcante em que integrou os quadros da emissora".

Trajetória do locutor sem rosto

Nascido em Junqueirópolis, no interior de São Paulo, Sombra passou por diferentes emissoras e veículos antes de aceitar o convite de Ratinho para integrar o programa 190 Urgente, na CNT, por volta de 1996. Desde então, manteve a parceria profissional com o apresentador.

Nos últimos anos, além do Programa do Ratinho, ele também comandou o Tribuna da Massa na Massa FM. Ficou marcado na televisão por nunca mostrar o rosto, o que deu origem ao apelido.

O velório de Sombra será realizado no Funeral House, na avenida Pacaembu, 1396, em São Paulo, das 8h às 12h desta segunda-feira (30).

*Com informações da Agência Estado