Espaço gastronômico Quituart celebra Arraiá de São João na sexta (21/6)

Com muita comida típica e decoração temática, o espaço gastronômico e cultural Quituart celebra na sexta-feira (21/6) mais um Arraiá de São João. O evento terá apresentação de Claudinha Costa, com o sanfoneiro Fernando Mangabeira e quarteto, que tocarão os forrós antigos de Luiz Gonzaga para animar o público. "Vamos trazer também as novas tendências do xote, forró pé de serra também. Será uma festa incrível, vamos arrastar o pé no salão", conta a cantora.



Claudinha Costa se apresenta no Quituart há dois anos, em outros segmentos da música, e, agora, explora o forró. "Eu acho muito importante a gente entender que essa festa é uma tradição para a geração nova também. Não deixar morrer nunca o legado dessa grande folia".

Durante a festividade, o público terá acesso a comidas típicas, como milho, cozido, quentão, galinhada, canjica, arroz doce, pamonha e aos restaurantes do local. "O cliente sempre pediu isso para a gente. E deixamos todos satisfeitos. Apesar disso, a gente também gosta muito, não é? A gente se fantasia, eu uso chapéu, enfeitamos os boxes, a maioria enfeitou, é bem gostoso", conta Maria de Fátima, dona do restaurante Art Gulla que está presente no espaço desde 1997.

Em funcionamento há mais de 36 anos, conta com 27 boxes de restaurantes de culinárias distintas, como alemã, árabe, italiana, tailandesa e brasileira, o espaço recebe um público familiar e tranquilo.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco