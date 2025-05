O famoso tempero brasileiro em pratos que representam diversas regiões

Uma enorme variedade de sabores, ingredientes e influências culturais — essas são as principais características que compõem a gastronomia brasileira, uma das mais apreciadas no mundo. Ocupando quase metade da América do Sul, o Brasil, ao longo da imensidão territorial, coleciona pratos típicos vindos de cada uma de suas regiões, da feijoada à moqueca, da galinhada ao vatapá.

Há quem diga que o tempero brasileiro é o melhor do mundo. Isso se dá devido à uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, que, juntas, trazem um quê de singularidade para a culinária do país. Com uma variedade extensa de pratos e sabores, o Brasil se torna destino do chamado turismo gastronômico.

Nesta semana, o Divirta-se Mais selecionou alguns dos principais restaurantes da cidade que oferecem opções de pratos brasileiríssimos. Confira!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pedacinho de Minas

Em 1984, Clayton Machado adotou como missão representar Minas Gerais no Planalto Central por meio da gastronomia. Foi assim que surgiu o Esquina Mineira, restaurante localizado no cantinho da 704/705 Norte que incorpora as tradições do estado do Sudeste desde a recepção, atendendo o público com carinho, atenção e prazer em servir.

Na casa, pode-se optar pelo consumo do bufê à vontade ou por quilo. Para a primeira opção, os preços variam entre R$ 78,90, nos dias de semana, e R$ 82,90, aos sábados e feriados. No peso, os valores vão de R$ 94,90/kg a R$ 99,90.

Ao todo, são mais de 40 opções de pratos oferecidos pelo restaurante. Os preferidos da clientela, no entanto, são a tradicional galinha caipira, a rabada com agrião e a costela suína.

Leia também: O fim de semana delas: confira um roteiro gastronômico para celebrar as mães

Prato típico

À beira do Lago Paranoá, no Pontão, o restaurante Manzuá já entrega no nome o foco da casa em frutos do mar. Batizado em referência ao artefato utilizado para a captura de peixes, o estabelecimento, em atividade há mais de duas décadas, oferece um farto cardápio que tem como destaque pescadas, camarões, lagostas e outras delícias marítimas.

Prato do Pará, da Bahia e do Espírito Santo, a moqueca é destaque no menu do Manzuá, como a clima de praia (R$ 360,90 — três pessoas), que leva peixe, camarão e lagosta na receita. O prato é acompanhado por arroz branco, pirão de peixe e farofa de dendê.

Outras opções são a mediterrânea (R$ 429,90 — três pessoas), com peixe, camarão e polvo e a sinfonia marítima (R$ 439,90 — três pessoas), peixe, camarão, sururu, lagosta, polvo, lula e mexilhões.

Leia também: Viva o churrasco! Confira um roteiro de casas que trabalham com brasa e espeto

Gastronomia regional

Inaugurado pelo paraense Wady Dahás, o Du Pará surgiu como uma forma do proprietário de se reaproximar da culinária regional de Belém, cidade onde nasceu. Motivado pela saudade dos almoços em família no Norte, ele abriu as portas da casa há mais de 10 anos, na Asa Norte, e agora celebra a abertura em Ceilândia Norte. O cardápio é recheado de pratos típicos do Pará, como vatapá (R$ 28), maniçoba (R$ 28), tacacá (R$ 43) e o tradicional arroz paraense (R$ 45), com camarão seco, tucupi e jambu. O açaí, amado por grande parte dos brasileiros, não fica de fora — o menu oferece opções da delícia paraense 100% pura (R$ 30), sem adição de xaropes ou açúcares.