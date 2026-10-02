Lago Sul e Lago Norte ganham destaque na gastronomia de Brasília

Entre o movimento da cidade e a tranquilidade das águas, Lago Sul e Lago Norte guardam alguns dos endereços mais charmosos para quem gosta de comer bem em Brasília. Por ali, a gastronomia se espalha por diferentes cantos, de casas movimentadas a restaurantes mais reservados, reunindo cozinhas, propostas e atmosferas diversas. Lá, a experiência vai além do prato e envolve o ritmo mais contemplativo da região, em espaços abertos e, muitas vezes, próximos à natureza.

Para alguns desses restaurantes, há, ainda, um ingrediente que não aparece no menu, mas pode transformar a refeição: o Lago Paranoá. Às margens da água ou debruçadas sobre ela em varandas e salões com vista, essas casas fazem da paisagem parte da experiência. “Essa proximidade cria uma atmosfera diferente para a gastronomia, especialmente nos estabelecimentos que conseguem integrar a paisagem à experiência à mesa”, opina Fábio Feitosa, proprietário do Prime Beach Lounge Bar.

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Para ele, em ocasiões como estas, a vista para o lago, as marinas e o pôr do sol deixam de ser apenas cenário e passam a complementar o momento de comer e beber. “Essas regiões têm uma relação muito própria com a água e com a paisagem de Brasília”, pondera o sócio. “Não temos praia, mas temos o lago”, declara Fábio.

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Com gosto litorâneo

Às margens do Lago Paranoá, o Prime Beach Lounge Bar tem como proposta aproximar Brasília de uma atmosfera inspirada no litoral. A gastronomia da casa transita entre referências praianas e uma cozinha mais sofisticada, que é acompanhada por carta de drinques autorais, programação musical e ambiente pensado para valorizar a vista e o pôr do sol. “Trabalhamos com referências de restaurantes à beira-mar combinadas a uma gastronomia mais elaborada, com opções como lagosta, camarão, salmão, pato e cortes nobres de carne”, adianta o proprietário Fábio Feitosa.

A lagosta, inclusive, é um dos carros-chefes da casa, segundo ele e a sócia Bárbara Azevedo. O fruto do mar acompanhado por espaguete negro sai por R$ 145,90. Para harmonizar, os proprietários sugerem “um vinho branco encorpado e estruturado”. “O Chardonnay com passagem por barrica de carvalho é a escolha perfeita”, afirma Bárbara. Na carta do restaurante, há opções de rótulos a partir de R$ 149,90. “A proposta do Prime Beach é permitir que quem está em Brasília possa viajar por meio do paladar e da vista, aproveitando o Lago Paranoá como parte da experiência”, finaliza Fábio.

Sabores do mundo todo

“Somos do mundo sem deixar de sermos brasileiros”. É assim que Babi Frazão, chef à frente do Bafafá, define o restaurante recém-inaugurado. Segundo a campeã do MasterChef Profissionais 2023, a casa tem uma proposta informal, leve e descontraída, com recortes de comidas de vários lugares do mundo. “Influências asiáticas, latino-americanas e europeias compõem nosso cardápio com muita criatividade”, garante.

Dentro do recorte internacional, explica Babi, o restaurante oferece pratos que contam com forte presença de ingredientes brasileiros. Entre os mais pedidos da casa, se destacam o bao, ou pãozinho chinês, com peixe frito e maionese de camarão (R$ 45) e o steak tartare asiático (R$ 45), servido com pão de longa fermentação. Outro carro-chefe é a robata de língua (R$ 54), finalizada na brasa com azeite de cebolete e gremolata.

O restaurante é a segunda operação de Babi na Quituart, a feira da Cooperativa dos Artesãos Moradores do Lago Norte, que abriga, desde 2021, o Afeto, também comandado pela chef. “É um local democrático e gostoso, o que fortalece nossa relação com toda proposta de informalidade. Lá, o foco é na comida e as pessoas que frequentam sempre buscam coisa boa. Sempre valorizamos isso, que nos abre espaço para construir uma gastronomia única e um ambiente bem diferente”, afirma a cozinheira.

A Chapada é aqui

No Cápsula Bar, operação recém-em-inaugurada às margens do Lago Paranoá, a ideia é propor um ambiente em contato com a natureza e pés no chão. O restaurante, idealizado por Lia Braga, surgiu da paixão da proprietária pela Chapada dos Veadeiros: “Como paulista, fiquei impressionada ao saber que, a cada 10 brasilienses, sete não conhecem a região”.

O espaço é feito de taipa, adobe e madeira rústica, executado por construtores da Chapada, e não há muros para o lago. No piso e nas árvores, o público encontra projeções, iluminações cênicas e ocupações contínuas. Para além do ambiente, o Cerrado se faz presente no menu, com ingredientes como buriti, pequi, cagaita e baru.

Na carta de drinques, o mais pedido, segundo Lia, é o capim ni mim (R$ 35), uma releitura, do tradicional moscow mule, preparado com capim santo. Outro destaque é o coquetel boto (R$ 42), que leva doce de baru na receita.

Para acompanhar, o bar tem como carro-chefe petiscos como a focaccia (R$ 30), servida com pesto de baru e tomate confitado, o bombom do Cerrado (R$ 38), que leva castanhas de baru e pequi, e o abacate e shimeji (R$ 42), com molho especial da casa.

Aconchego e família

No Espaço Aroeira, o Cozinhas da Terra leva ao Lago Norte o gostinho da culinária caseira, a partir das experiências de Paulo Cesar. Proprietário do restaurante, ele cresceu com a casa cheia e o momento da refeição sempre teve um espaço afetivo na memória, lembrança que busca recriar por meio da operação, a partir da sensação do aconchego e da reunião familiar ao redor da mesa.

Entre os diferenciais da casa, Paulo ressalta a localização: “O Polo Verde é uma vila super charmosa, em meio à natureza, que vale a pena conhecer por si só”. No menu, o prato que ganha destaque é o risoto negro com filé de salmão grelhado (R$ 79,90). Segundo o proprietário, a receita harmoniza bem com vinho branco. Na carta da casa, os rótulos saem a partir de R$ 119.

Onde comer?

Bafafá

Quituart (SHIN QI 9/10)

Sábado e domingo, das 12h às 15h30

Cápsula Bar

SHTN Trecho 1 (próximo à Concha Acústica, de frente para o Lago)

De segunda a sábado, das 16h à 0h

Domingo, das 12h às 20h

Cozinhas da Terra

Espaço Aroeira Gastronomia Regional Brasileira (SHIN Trecho 3A)

De terça a sexta, das 11h30 às 14h

Sábado e domingo, das 11h30 às 15h

Prime Beach Lounge Bar

Lake Side Apart Hotel (SHTN, trecho 1, conjunto 2)

Quarta e quinta, das 12h às 23h

Sábado e domingo, das 11h às 23h