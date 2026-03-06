InícioEconomia
CB.Agro

Setor de óleo de palma gera 20 mil empregos no país, diz Victor Almeida

Presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) criticou, em entrevista ao Correio, a competição global com a Indonésia, chamando-a de desleal. O país asiático não segue as regras trabalhistas como o Brasil, destacou

O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), Victor Almeida - (crédito: Correio Braziliense)
O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), Victor Almeida - (crédito: Correio Braziliense)

O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) e do Conselho de Administração da Belém Bioenergia Brasil, Victor Almeida, falou ao CB.Agro — uma parceria entre Correio e TV Brasília —, nesta sexta-feira (6/3), sobre os desafios e os avanços da cadeia produtiva da palma no Brasil e como o óleo é usado na produção de alimentos, cosméticos e energia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, o dirigente revelou que o setor da cadeia produtiva da palma emprega cerca de 20 mil pessoas na região Amazônica e concorre diretamente no mercado global com os países do sudeste asiático, principalmente com a Indonésia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele lembrou, ainda, que o setor já contou com uma política nacional de fomento, que fez com que a produção dobrasse de tamanho, mas que, no início de 2010, as medidas foram deixadas de lado. 

Além disso, segundo ele, "nos últimos 5 anos, a gente vem sofrendo com movimentos recorrentes de isenção do imposto de importação que protege o nosso setor contra a concorrência desleal da Indonésia, que infelizmente não segue as regras trabalhistas como o Brasil", lamentou. "Estamos, de certa forma, subsidiando a precarização do trabalho e do agricultor da Indonésia em detrimento do nosso agricultor da Amazônia”, criticou. 

Almeida disse ter apresentado um novo pleito ao ministro da Agricultura Pecuária, Carlos Fávaro, e que ficou de agendar uma reunião extraordinária da Câmara de Comércio Exterior (Camex) para discutir o tema. “Mostramos os números da safra para evidenciar que há uma sobreoferta de óleo e de fruto no momento.”  

Assista à entrevista na íntegra:

 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 06/03/2026 17:30 / atualizado em 06/03/2026 17:31
SIGA
x