Setor de óleo de palma gera 20 mil empregos no país, diz Victor Almeida

O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), Victor Almeida - (crédito: Correio Braziliense)

O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) e do Conselho de Administração da Belém Bioenergia Brasil, Victor Almeida, falou ao CB.Agro — uma parceria entre Correio e TV Brasília —, nesta sexta-feira (6/3), sobre os desafios e os avanços da cadeia produtiva da palma no Brasil e como o óleo é usado na produção de alimentos, cosméticos e energia.

Em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Roberto Fonseca, o dirigente revelou que o setor da cadeia produtiva da palma emprega cerca de 20 mil pessoas na região Amazônica e concorre diretamente no mercado global com os países do sudeste asiático, principalmente com a Indonésia.

Ele lembrou, ainda, que o setor já contou com uma política nacional de fomento, que fez com que a produção dobrasse de tamanho, mas que, no início de 2010, as medidas foram deixadas de lado.

Além disso, segundo ele, "nos últimos 5 anos, a gente vem sofrendo com movimentos recorrentes de isenção do imposto de importação que protege o nosso setor contra a concorrência desleal da Indonésia, que infelizmente não segue as regras trabalhistas como o Brasil", lamentou. "Estamos, de certa forma, subsidiando a precarização do trabalho e do agricultor da Indonésia em detrimento do nosso agricultor da Amazônia”, criticou.

Almeida disse ter apresentado um novo pleito ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e que ficou de agendar uma reunião extraordinária da Câmara de Comércio Exterior (Camex) para discutir o tema. “Mostramos os números da safra para evidenciar que há uma sobreoferta de óleo e de fruto no momento.”

