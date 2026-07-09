Do Rio a Nova York: Gol inaugura rota com serviço premium inédito

A Gol celebra a rota inaugural do Rio de Janeiro para Nova York, expandindo sua presença internacional e consolidando o RIOgaleão como hub - (crédito: Divulgação)

A Gil iniciou um novo capítulo em seu plano de expansão internacional, com a decolagem, nesta quarta-feira (8/7), de seu primeiro voo de longo curso sem escalas do Rio de Janeiro (GIG) para Nova York (JFK). A operação, que partiu às 21h55 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, consolida o RIOgaleão como o novo hub internacional da companhia.

O lançamento marca também a estreia da nova classe Business INSIGNIA by GOL, criada para aprimorar a experiência de viagem dos clientes. A empresa planeja continuar sua expansão intercontinental com um próximo destino, Lisboa, previsto para setembro, também partindo do Galeão.

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Em um evento que antecedeu o voo inaugural, o CEO da Gol, Celso Ferrer, destacou o potencial do turismo no país. “O Rio de Janeiro exerce aqui um papel fundamental como importante porta de entrada para o Brasil e a América Latina”, afirmou.

A rota entre o Rio e Nova York terá três frequências semanais. As saídas da capital fluminense ocorrem às quartas, sextas e domingos, às 21h55, com chegada a Nova York às 6h55 do dia seguinte. O retorno acontece às segundas, quintas e sábados, com decolagem às 23h00 e pouso no Rio às 9h55.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, presente na celebração, declarou que a rota é estratégica e fruto de uma parceria da prefeitura com o RIOgaleão. Sidney Levy, presidente do Invest Rio, reforçou a importância da conexão ao citar que metade dos 40 CEOs que consultou apontou um voo direto entre as duas cidades como uma necessidade.

INSIGNIA by GOL: hospitalidade e alta gastronomia com brasilidade

A nova classe Business INSIGNIA by GOL foi desenvolvida para atender a um público exigente. Entre seus atributos estão check-in e embarque prioritários, acesso a lounges VIP e assentos que se transformam em cama (full flat bed).

A experiência a bordo inclui um kit de amenidades da marca Granado, fones de ouvido com cancelamento de ruído e um sistema de entretenimento com tela de 16 polegadas. O menu é assinado pelo chef Felipe Bronze, detentor de duas estrelas Michelin, com foco em sabores e interpretações da cultura brasileira.

Magno, categoria máxima da Smiles

Acompanhando a expansão, a Smiles, programa de fidelidade da GOL, lançou sua nova categoria máxima: Magno. Posicionada acima da Diamante, a categoria oferece benefícios como maior conversão de milhas, recebendo 6 milhas por real gasto em voos nacionais e até 18 milhas por dólar nos internacionais.

Clientes Magno têm prioridade para upgrade cortesia para a classe Business INSIGNIA, check-in exclusivo, embarque prioritário e acesso a um concierge 24h para remarcações e cancelamentos. O benefício de acesso às salas VIP GOL Smiles é estendido para cônjuges e filhos.

A nova operação também representa uma expansão para a GOLLOG, unidade de cargas da companhia. As aeronaves de maior porte na rota aumentam a capacidade para transportar maiores volumes entre o Brasil e os Estados Unidos, fortalecendo a conectividade logística.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.