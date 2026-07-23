Curaçao e Cabo Verde: os destinos que conquistaram os brasileiros

Curaçao oferece opções de hospedagem como as unidades Bed & Bike destacadas na matéria, com bicicletas para explorar a ilha - (crédito: Divulgação)

Destinos como Curaçao, Cabo Verde, Noruega e Paraguai têm atraído mais a atenção dos viajantes. Um levantamento da Booking.com aponta um destaque nas buscas realizadas na plataforma entre 11 de junho e 17 de julho de 2026, para hospedagens de 1º de agosto a 31 de dezembro do mesmo ano.

Entre os brasileiros, Cabo Verde liderou o crescimento com um aumento de 909% nas buscas em comparação ao mesmo período do ano anterior. Curaçao, ilha no sul do Caribe, registrou uma alta de 37%. Paraguai e Noruega também tiveram aumentos de 19% e 8%, respectivamente.

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O interesse foi global. Viajantes de todo o mundo intensificaram as buscas por Cabo Verde em 27% e por Curaçao em 25%. Segundo outra pesquisa da plataforma, essa tendência pode estar ligada ao esporte, já que 64% dos brasileiros afirmam ter se inspirado em um evento esportivo para visitar um destino que antes não consideravam.

Curaçao

Localizada no Caribe, a ilha oferece praias de águas cristalinas, pontos de mergulho e arquitetura colorida. A gastronomia e o clima tropical durante quase todo o ano são outros atrativos.

Em Willemstad, capital e Patrimônio Mundial da UNESCO, o viajante encontra mercados e restaurantes. Uma opção de hospedagem é o Courtyard by Marriott Curacao, com piscina ao ar livre e a 18 minutos a pé da Praia Marichi.

Para praias mais tranquilas e contato com a natureza, a região de Westpunt é uma alternativa. O Bed & Bike Westpunt oferece bicicletas e piscina, a poucos passos da Playa Kalki.

Cabo Verde

O arquipélago na costa oeste da África é formado por dez ilhas vulcânicas. O destino é ideal para quem busca praias, paisagens naturais, música e uma mistura de influências africanas e portuguesas.

Santa Maria, na Ilha do Sal, é o principal polo turístico, com praias de areia branca. O Sobrado Boutique Hotel oferece academia e área de praia privativa.

Mindelo, na Ilha de São Vicente, é o centro cultural do país. O hotel Ouril Mindelo fica à beira-mar e possui piscina ao ar livre, academia e banheira de hidromassagem.

Noruega

Conhecida pelos fiordes e fenômenos como a aurora boreal, a Noruega atrai quem busca contato com a natureza e uma rica oferta cultural.

Tromsø é o ponto de partida para observar a aurora boreal e fica a dez minutos do aeroporto. A hospedagem sugerida é o Clarion Hotel The Edge, com fácil acesso ao teleférico Fjellheisen e à Catedral do Ártico.

Em Oslo, a capital, o foco é em museus e vida cultural. O Hobo Oslo está próximo de atrações como o Forte Akershus e oferece academia, jardim e restaurante.

Paraguai

O país vizinho ao Brasil combina atrações históricas, gastronomia e uma cena cultural em crescimento, além de ser um destino de compras.

Na capital, Assunção, o Holiday Inn Express Asuncion Aviadores by IHG disponibiliza quartos com ar-condicionado, cafeteira, frigobar e cofre.

Ciudad del Este é famosa pela proximidade com as Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu. O Bisinii Boutique Hotel tem piscina ao ar livre e fica a 13 km da usina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.