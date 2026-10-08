Latam recebe 1º jato da E-195-E-2 da Embraer e prepara expansão

Interior da cabine do novo jato E195-E2 da Latam, com assentos configurados para as classes Economy e Premium Economy - (crédito: Latam)

A Embraer entregou ao Grupo Latam a primeira unidade do jato E195-E2, referente a uma encomenda de 74 aviões. Até o fim do ano, 12 aeronaves do modelo devem compor a frota da Latam Brasil. A incorporação reforça a malha da companhia aérea, que saltou de 44 aeroportos atendidos há seis anos para 63 atualmente.

De acordo com o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, a escolha pelo modelo foi estratégica para expandir a presença no país. "Com o E2, vamos conectar novos mercados com demanda e viabilidade econômica à nossa rede global, o que nos permitirá ultrapassar a marca de 70 aeroportos no Brasil já em 2027", afirmou Cadier.

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Os primeiros jatos E195-E2 começam a operar voos comerciais entre novembro de 2026 e março de 2027. Na fase inicial, 14 aeronaves atenderão 42 rotas, somando oito novos trajetos e quatro destinos até então inéditos na malha da transportadora:

Cabo Frio (RJ)

Ji-Paraná (RO)

Macaé (RJ)

Rondonópolis (MT)

Com os novos destinos, a Latam atinge a maior malha doméstica de sua história no mercado brasileiro. A companhia projeta para 2027 a avaliação de até 18 novos destinos a partir de seus principais centros de conexão, mesmo ano em que está agendada a entrega de outras 12 unidades da aeronave.

Certificação e testes das novas aeronaves

Após a entrega pela fabricante, a aeronave segue para as etapas de liberação alfandegária, homologação do interior da cabine e certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Esse ciclo deve ser finalizado cerca de um ano após o anúncio de compra.

A preparação dos procedimentos foi acelerada por meio de um trabalho conjunto com a fabricante. A companhia utilizou o avião de demonstração conhecido como "Profit Hunter" em treinos de tripulantes, testes de evacuação e voos avaliativos, reduzindo o tempo de cumprimento das exigências quase pela metade sem afetar normas de segurança.

Configuração interna e serviços a bordo

Os aviões recebidos contam com 136 assentos organizados na disposição 2-2, o que elimina o assento do meio. A estrutura interna divide os passageiros entre as classes Economy e Premium Economy, sendo que a opção premium dispõe de até 20 lugares.

A cabine Premium Economy oferece maior reclinação dos assentos, espaço ampliado para as pernas e serviço de bordo diferenciado. Todas as poltronas dispõem de entradas USB-C, internet Wi-Fi sem custo para passageiros cadastrados no programa Latam Pass e acesso aos conteúdos de filmes, séries e músicas na plataforma Latam Play.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.