Como sair do piloto automático e transformar a liderança da sua empresa

O que faz uma empresa repetir padrões, tomar decisões inconsistentes e desperdiçar esforços mesmo quando reúne profissionais qualificados? Essa pergunta central conduz o livro Piloto Automático - Como líderes desafiam o status quo e criam culturas que fazem pessoas normais entregarem resultados extraordinários, escrito por Lucas Marques Vieira e publicado pela Actual Editora.
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A obra utiliza conceitos da filosofia e da psicologia cognitiva para analisar como os automatismos da mente humana se transformam em padrões dentro das organizações. O autor examina essas estruturas com base em pensadores como Hannah Arendt, Daniel Kahneman, Jim Collins e Jack Welch.
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O conteúdo aborda temas essenciais: atalhos mentais, cultura organizacional, sistemas de decisão, rituais e liderança. A proposta mostra que o piloto automático não precisa ser eliminado, mas compreendido e canalizado em favor da organização.
Compreensão dos automatismos
Lucas Marques Vieira aponta que líderes capazes de reconhecer os próprios automatismos e desenvolver maior lucidez criam sistemas eficientes. Essas culturas orientam comportamentos cotidianos, reduzem decisões por impulso e favorecem resultados consistentes nas empresas.
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Trajetória executiva
Fundador e CEO da Toric Transformação Organizacional, Lucas Marques Vieira é engenheiro mecânico com MBA obtido pela Fundação Dom Cabral. O executivo construiu carreira com passagens por operações complexas na JBS e no Teuto/Pfizer, além de ter atuado como CEO do Grupo Bali Participações.
Atualmente, Vieira exerce a função de conselheiro em empresas familiares do middle market. No setor de educação executiva, o autor leciona em instituições como IBMEC, Conquer e Na Prática.
Palestra e lançamento em Brasília
Brasília recebe o evento de lançamento acompanhado da palestra intitulada "Do piloto automático à alta performance - como transformar a liderança e preparar sua organização para o futuro". O encontro discute desafios da liderança contemporânea e analisa caminhos para preparar organizações para crescer com método, visão e capacidade de adaptação.
As informações completas sobre o evento em Brasília reúnem os seguintes dados:
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o que: lançamento do livro Do piloto automático à alta performance - Como transormar a liderança e preparar sua organização para o futuro
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quando: 18 de novembro (quinta-feira), às 19h30
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onde: Conquer Business School, no endereço SIG, SIG Sudoeste Quadra 3 BL G Loja 1, Brasília
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quanto: aberto ao público, com entrada gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.