Os principais alvos são Darwin Henrique da Silva Filho, CEO e dono da Esportes da Sorte, e Boris Maciel Padilha, empresário do mercado de luxo suspeito de operar o esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: BBC/Reprodução)

Cinco aeronaves, um iate adquirido por R$ 40 milhões, 14 veículos de luxo, apartamentos na orla de Boa Viagem, uma cobertura em São Paulo comprada por R$ 42 milhões e uma casa de R$ 100 milhões estão entre os bens alvos de bloqueio judicial na Operação Cash Out, deflagrada nesta quarta-feira (18/11), pela Polícia Federal. A ofensiva mira uma organização criminosa sediada em Pernambuco e ligada à cúpula da Esportes da Sorte, uma das maiores bets a operar no País, suspeita de envolvimento na exploração ilegal de apostas, evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

O Estadão pediu manifestação da Esportes da Sorte sobre a Operação Cash Out. O espaço está aberto.

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Ao todo, cerca de 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal, acompanhados por seis integrantes do Ministério Público Federal, cumprem 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Pernambuco.

As diligências ocorrem nos municípios de Recife, Ipojuca e Gravatá, em Pernambuco; São Paulo e Porto Feliz, em São Paulo; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Curitiba, no Paraná; e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Os principais alvos são Darwin Henrique da Silva Filho, conhecido como Darwin Filho, CEO e dono da Esportes da Sorte, e Boris Maciel Padilha, empresário do mercado de luxo suspeito de operar o esquema de lavagem de dinheiro. Familiares de Darwin Filho também são alvo da PF nesta quarta.

Segundo as investigações, o grupo ligado à Esportes da Sorte teria explorado ilegalmente o mercado de jogos antes de obter a autorização necessária para operar. Nesse período, teria remetido ao exterior mais de 500 milhões de euros. Parte foi posteriormente trazida de volta ao Brasil por meio de instituições de pagamento, fundos de investimento e simulação de pagamentos de prêmios.

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De acordo com a PF, os valores obtidos ilegalmente não foram declarados à Receita, e parte dos recursos teria sido utilizada para custear a obtenção da autorização para exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda. O valor da outorga fixa cobrada pelo governo federal para cada empresa de apostas operar legalmente no País a partir de 2025 foi de R$ 30 milhões (com validade de cinco anos).

Outra parcela expressiva do dinheiro operado pela Esportes da Sorte teria passado por operações destinadas a dar aparência de legalidade aos recursos, mediante a criação de diversas empresas e a simulação de transações comerciais, especialmente por meio do pagamento de lucros e dividendos aos sócios.

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Segundo o MPF, as fraudes constatadas antes da autorização de funcionamento se mantiveram. No ano passado, a Esportes da Sorte teria movimentado R$ 11 bilhões, mas declarado apenas R$ 2 bilhões.

"Com a autorização, ela continuou mantendo a estrutura que propiciou a existência de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Havia a constituição de outras empresas que justificavam do ponto de vista formal a redução do valor da movimentação dos recursos", afirmou o procurador Fábio George Cruz da Nóbrega, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Nacional).

Os investigados ligados à Esportes da Sorte são suspeitos dos crimes de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Empresa em Curaçao

A investigação do Gaeco Nacional e do Gaeco da 5ª Região, com sede em Recife, indicam que os envolvidos "utilizaram uma empresa sediada em Curaçao para registrar e operar formalmente plataformas de apostas online destinadas ao mercado brasileiro".

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"Na prática, porém, a atividade era exercida por empresas instaladas no Brasil e vinculadas aos investigados. Além disso, há elementos que apontam para a existência de um grupo econômico integrado por diversas pessoas jurídicas sob o controle direto ou indireto dos mesmos beneficiários", informou o Ministério Público Federal.

A análise de operações financeiras da Esportes da Sorte também identificou "movimentações cambiais vultosas". Apenas entre setembro de 2022 e novembro de 2024, a empresa estrangeira investigada esteve vinculada a operações de câmbio que ultrapassaram 1 bilhão de euros, além de remessas ao exterior de cerca de 26,7 milhões de dólares.

"Parcela significativa dessas operações apresenta características compatíveis com a modalidade conhecida como câmbio simultâneo, mecanismo que, em determinadas circunstâncias, pode ser utilizado para conferir aparência de regularidade formal a movimentações internacionais sem a correspondente transferência econômica efetiva", segue o comunicado do MPF.

Além disso, há indícios, segundo o Gaeco Nacional, de manutenção de ativos financeiros no exterior "sem a correspondente declaração às autoridades fiscais brasileiras". As análises realizadas apontam para a existência de saldo estimado superior a 129 milhões de euros mantido fora do País.