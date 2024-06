George Russell crava a pole no GP do Canadá e deixa Max Verstappen em segundo

Com todos à espera da chuva que não apareceu, os pilotos foram à pista no Circuito Giles Villneuve, neste sábado, em Montreal, para definir suas posições no GP do Canadá. Em final eletrizante, George Russell fez o mesmo tempo de Max Verstappen ao final do treino classificatório: 1min12s000 e conquistou a pole. Como o holandês foi o segundo a cravar a marca, o critério de desempate favoreceu a Mercedes.

A largada do GP do Canadá acontece neste domingo. A corrida está marcada para as 15 horas (horário de Brasília).

Dono da posição nobre do grid, Russell deixou o líder e atual tricampeão no segundo posto. Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro. Na sequência, vieram Oscar Piastri (4º), Daniel Ricciardo (5º), Fernando Alonso (6º), Lewis Hamilton (7º), Yuki Tsunoda (8º), Lance Stroll (9º) e Alexander Albon (10º).

A decepção ficou com as Ferraris. A dupla da escuderia italiana chegou em 11º e 12º no Q2 - ficando fora da Q1. "Não tivemos aderência e não passamos", justificou Carlos Sainz.

No começo do Q1, os pilotos precisavam esperar duas ou três voltas para os pneus ficarem no ponto, então começaram devagar. Perto do final, Hamilton marcou 1min12s852. Ao final da etapa, Sainz saiu da 19ª para a 5ª posição - mostrando a instabilidade da sua Ferrari.

Max Verstappen reassumiu a ponta com 1min12s360, com Tsunoda logo atrás ao fim da Q1. A situação ficou complicada para Sérgio Pérez. Ele fez 1min13s360 - a um segundo de Hamilton - e não se classificou para o Q2.

A chuva se acercava do autódromo e os organizadores estipulavam sua duração em 2 minutos. No começo do Q2, Hamilton marcou 1min13s104, mas foi superado por Piastri (1min12s462). Russell reassumiu a ponta com 1min12s523.

A Red Bull seguia com dificuldades, especialmente com Verstappen, marcando apenas 1min12940. Caiu para 11º a dois minutos do fim. Ele se recuperou e terminou em sétimo. Russell terminou o Q2 na frente, com 1min11s742.

No Q1, Verstappen logo tomou a primeira posição com 1min12s358. As Mercedes vinham forte no treino, tirando tempo do holandês e colocando-o em terceiro.

Russell liderava com 1min12s000 faltando três minutos para o fim da Q3, e assim permaneceu até o fim, marcando a pole position.

Confira o resultado final do treino de classificação do GP do Canadá:

1 - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s000

2 - Max Verstappen (HOL/RBR), 0s000

3 - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s021

4 - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s103

5 - Daniel Ricciardo (ITA/RB), 1min12s178

6 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s228

7 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s280

8 - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min12s414

9 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s701

10 - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s796

11 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s691

12 - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min12s728

13 - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min12s736

14 - Kevin Magnussen (FIN/Haas), 1min12s916

15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s940

16 - Sergio Pérez (MEX/RBR), 1min13s326

17 - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min13s366

18 - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min13s978

19 - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min14s292

20 - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min13s435