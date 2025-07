Ex-atacante de Cruzeiro e Palmeiras é alvo de mandado de prisão

O ex-atacante Kléber Gladiador, que defendeu grandes clubes brasileiros, com destaque para Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, tornou-se alvo de mandado de prisão nesta sexta-feira (11). A Justiça emitiu um pedido de detenção do ex-atleta por falta de cumprimento com relação a um acordo de pagamento de pensão alimentícia. Segundo a solicitação da 1ª Vara de Família e Sucessões de Contagem, a dívida equivale a R$ 2.077.524,93.

O intervalo de ausência do cumprimento do acordo é de quase cinco anos, segundo o mandado. No caso, vai de julho de 2020 a maio de 2025. O jogador não se manifestou sobre o episódio. Já os seus representantes jurídicos alegam que ainda não receberam notificação da sentença.

De acordo com a decisão, o ex-jogador de Cruzeiro e Palmeiras precisa ser preso em um período de até 60 dias. No caso, a partir do momento da efetuação do mandado, porém sem a isenção da quitação da dívida. Kléber deverá cumprir a sanção em regime fechado, porém sem contato com os presos comuns.

A definição judicial também indica que o ex-atacante obrigatoriamente retomará a sua condição de liberdade se fizer o pagamento do débito ou até mesmo se cumprir o período de prisão, mesmo se receber alvará de soltura. Ou se for detido por outra razão.

Esta é a segunda ocasião que o o ex-atleta recebe mandado de prisão por este mesmo motivo. Além disso, já se envolveu em confusão na qual agrediu funcionários de um posto e uma mulher em São Paulo.

Carreira do ex-Palmeiras por outros clubes do Brasil e do exterior

Além da Raposa e do Alviverde, o ex-atacante atuou pelo Grêmio entre 2012 e 2014. No futebol brasileiro, ele também defendeu Coritiba, São Paulo e Vasco. Fora do país, teve passagens por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e Austin Bold, dos Estados Unidos.

