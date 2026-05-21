NBB: Brasília busca empate contra Franca no jogo dois da semi

Em desvantagem na série melhor de cinco, equipe do Distrito Federal precisa da vitória nesta quinta-feira (21/5), no Nilson Nelson, para evitar prejuízo maior por vaga na final

Como no primeiro jogo, os pontos no garrafão podem ser decisivos - (crédito: Marcos Limonti/Relance/SFB)
Brasília e Franca protagonizam, nesta quinta-feira (21/5), às 20h30, no Ginásio Nilson Nelson, o segundo jogo da série melhor de cinco pela semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). 

No primeiro confronto, os paulistas se deram melhor, por 76 x 67. O ala Lucas Dias e o armador Juan Laterza dominaram a parte ofensiva e anotaram 14 pontos cada. Porém, o cestinha do jogo foi Facundo Corvalan, após anotar 19 para o Brasília. 

Diante da torcida, que vem batendo recordes de público no Nilson Nelson na temporada, o Brasília tem a chance de chegar às finais da NBB após 14 anos. A última vez foi em 2012, quando conquistaram o terceiro título nacional sobre o São José.

"Sabemos das dificuldades, mas a série está totalmente aberta. Agora, vamos jogar diante da nossa torcida, no nosso ginásio, onde o ambiente fez muita diferença nos últimos jogos. O torcedor foi fundamental na nossa caminhada até aqui e tenho certeza de que fará a diferença novamente", profetiza o ala-pivô.

O retrospecto entre Brasília e Franca é favorável aos paulistas, com 23 vitórias em 38 confrontos desde 2009. Os dois confrontos pela primeira fase foram vencidos pelo atual tetracampeão, por 92 x 84 e 83 x 78. 

Além da partida desta quinta-feira, o Brasília fará mais um jogo em casa, no sábado, às 19h. Devido à campanha de líder na primeira fase, o Franca tem o direito de disputar como mandante as partidas quatro e cinco, se houver necessidade. 

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

 

RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 21/05/2026 06:00
