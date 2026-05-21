NBB: Brasília busca empate contra Franca no jogo dois da semi

Brasília e Franca protagonizam, nesta quinta-feira (21/5), às 20h30, no Ginásio Nilson Nelson, o segundo jogo da série melhor de cinco pela semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No primeiro confronto, os paulistas se deram melhor, por 76 x 67. O ala Lucas Dias e o armador Juan Laterza dominaram a parte ofensiva e anotaram 14 pontos cada. Porém, o cestinha do jogo foi Facundo Corvalan, após anotar 19 para o Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Diante da torcida, que vem batendo recordes de público no Nilson Nelson na temporada, o Brasília tem a chance de chegar às finais da NBB após 14 anos. A última vez foi em 2012, quando conquistaram o terceiro título nacional sobre o São José.
"Sabemos das dificuldades, mas a série está totalmente aberta. Agora, vamos jogar diante da nossa torcida, no nosso ginásio, onde o ambiente fez muita diferença nos últimos jogos. O torcedor foi fundamental na nossa caminhada até aqui e tenho certeza de que fará a diferença novamente", profetiza o ala-pivô.
O retrospecto entre Brasília e Franca é favorável aos paulistas, com 23 vitórias em 38 confrontos desde 2009. Os dois confrontos pela primeira fase foram vencidos pelo atual tetracampeão, por 92 x 84 e 83 x 78.
Além da partida desta quinta-feira, o Brasília fará mais um jogo em casa, no sábado, às 19h. Devido à campanha de líder na primeira fase, o Franca tem o direito de disputar como mandante as partidas quatro e cinco, se houver necessidade.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
Saiba Mais
- Esportes Pedro decide, e Flamengo avança em 1º no Grupo A da Libertadores
- Esportes Palmeiras perde para o Cerro Porteño e vê vaga ameaçada na Libertadores
- Esportes LBF: Cerrado domina o Sport e vence com autoridade longe do DF
- Esportes Santos volta a vacilar e tropeça em casa diante do San Lorenzo
- Esportes Vasco leva virada do Olimpia e se complica por vaga direta na Sul-Americana
- Esportes Aston Villa derrota Freiburg por 3 x 0 e conquista a Europa League
- Esportes Inglaterra pode conquistar os três títulos europeus da temporada
- Esportes CBF marca data de apresentação da Seleção; Brasileirão terá desfalques
- Esportes Suíça anuncia convocados para a sexta Copa do Mundo consecutiva