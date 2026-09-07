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Diniz pede desculpas após nova derrota do Corinthians: "Situação difícil"

Treinador lamenta sequência negativa do Timão e afirma que a equipe paulista precisa voltar a vencer no Brasileirão e evoluir

Corinthians sofreu uma virada para a lanterna Chapecoense na Neo Química Arena - (crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)
Corinthians sofreu uma virada para a lanterna Chapecoense na Neo Química Arena - (crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Fernando Diniz demonstrou preocupação com a fase do Corinthians, após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Timão perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense, lanterna da competição, neste domingo (6), e o técnico pediu desculpas aos torcedores pela sequência negativa.

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"Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso", disse.

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A equipe paulista abriu o placar logo no primeiro minuto, mas permitiu a reação da equipe catarinense e sofreu a virada. Mesmo com a necessidade de buscar o empate, o Timão não conseguiu evitar mais um resultado ruim. Esse foi apenas o terceiro triunfo do Verdão do Oeste no campeonato.

"Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa", completou.

Ameaça ronda

A sequência colocou o Corinthians em uma situação delicada na tabela. Assim, o time perdeu posições nas últimas rodadas e já começa a conviver com a ameaça do rebaixamento. Nesse sentido, a equipe precisa reagir para evitar uma aproximação ainda maior da zona de perigo.

"Não temos conseguido vencer no Brasileiro, tenho me empenhado ao máximo e procurado fazer melhor ainda para tirar dos jogadores os erros, de maneira especial as falhas que a gente não concedia ao adversário no começo do meu trabalho aqui. Tomamos dois gols de tiro de meta aqui. Não podia tomar os dois gols que a gente tomou", analisou.

Além dos problemas dentro de campo, o Timão enfrenta dificuldades financeiras. A diretoria mantém pendências com o elenco e, até o momento, não apresenta uma previsão para regularizar os pagamentos. O cenário aumenta a pressão sobre o clube nesta reta do Brasileirão.

Assim, o Corinthians volta as atenções para a Libertadores. O time enfrenta o Estudiantes na próxima quarta-feira (9), na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Por fim, a partida começa às 21h30 (de Brasília).

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/09/2026 08:42
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