Diniz pede desculpas após nova derrota do Corinthians: "Situação difícil"

Corinthians sofreu uma virada para a lanterna Chapecoense na Neo Química Arena - (crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Fernando Diniz demonstrou preocupação com a fase do Corinthians, após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Timão perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense, lanterna da competição, neste domingo (6), e o técnico pediu desculpas aos torcedores pela sequência negativa.

"Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso", disse.

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A equipe paulista abriu o placar logo no primeiro minuto, mas permitiu a reação da equipe catarinense e sofreu a virada. Mesmo com a necessidade de buscar o empate, o Timão não conseguiu evitar mais um resultado ruim. Esse foi apenas o terceiro triunfo do Verdão do Oeste no campeonato.

"Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa", completou.

Ameaça ronda

A sequência colocou o Corinthians em uma situação delicada na tabela. Assim, o time perdeu posições nas últimas rodadas e já começa a conviver com a ameaça do rebaixamento. Nesse sentido, a equipe precisa reagir para evitar uma aproximação ainda maior da zona de perigo.