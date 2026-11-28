Em maio de 1968, Palmeiras e Estudiantes precisaram de três partidas para decidir quem mandava na América do Sul. O Brasil vivia sob uma ditadura militar. Na Argentina, os generais também estavam no poder. Cinquenta e oito anos depois, os dois clubes voltam a disputar a Libertadores, neste sábado, às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o mesmo palco da consagração pincha, apelido do adversário. O cenário político mudou radicalmente. O futebol, mais uma vez, coloca brasileiros e argentinos diante da mesma taça, em campo neutro.

A primeira partida havia sido em La Plata, em 2 de maio. O Estudiantes venceu por 2 x 1. Cinco dias depois, no Pacaembu, o Palmeiras reagiu com um 3 x 1 e levou a disputa para o terceiro confronto. Naquele regulamento, o saldo de gols não decidia o título: quando cada finalista vencia uma partida, havia um jogo extra em campo neutro, fora dos países dos candidatos ao título. O Centenário recebeu o desempate, e os argentinos ganharam por 2 x 0. Juan Ramón Verón, pai de Juan Sebastián Verón, foi um dos protagonistas daquela conquista, a primeira das quatro taças continentais do clube.

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A decisão aconteceu em um ano que se tornaria marco da repressão política no Brasil. Em 13 de dezembro, sete meses depois da final, o governo de Costa e Silva decretou o Ato Institucional nº 5. O ato ampliou os poderes do regime militar e restringiu ainda mais as liberdades. Na Argentina, a ditadura de Juan Carlos Onganía, instalada em 1966, também reprimia opositores e havia intervindo nas universidades. O continente vivia sob o peso dos quartéis.

A viagem de torcedores palmeirenses ao Uruguai ajuda a dimensionar aquele ambiente. Um dos organizadores da excursão foi Marcos Gama, ex-delegado e fundador do coletivo de esquerda Porcomunas. O líder, que morreu em 10 de julho aos 80 anos (1946-2026), participou da mobilização e reuniu quatro ônibus para levar brasileiros a Montevidéu. A mudança da sede da final, inicialmente prevista para Santiago, no Chile, tornou a viagem possível.

A excursão também reservou uma surpresa depois da derrota. Um grupo de argentinos se aproximou dos palmeirenses para comemorar com eles e oferecer um brinde. "Terminado o jogo, um grupo veio festejar com a gente, ofereceram vinho", contou Gama ao UOL, em 2021. A rivalidade entre Palmeiras e Estudiantes não impediu que o futebol abrisse espaço para a confraternização.

A aventura ganhou contornos dramáticos na volta. Um dos ônibus capotou em uma estrada uruguaia, em meio à neblina. Os passageiros foram socorridos por funcionários de uma fazenda da região. O dono da propriedade, segundo o relato de Gama ao UOL em 2021, era João Goulart, presidente deposto pelo golpe de 1964 e exilado no Uruguai.

Os funcionários ofereceram hospedagem, mas os torcedores recusaram. O receio era de que a ligação com Jango provocasse problemas no retorno ao Brasil. "Era 1968, em plena ditadura. A gente debateu a questão e concluímos que era muito perigoso", testemunhou Gama. Os trabalhadores ainda levaram alimentos aos brasileiros. Marcos Gama (1946-2026) morreu em 10 de julho de 2026.Quase seis décadas depois, Brasil e Argentina são democracias, mas atravessam outra fase de polarização. Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei representam campos ideológicos opostos no comando das duas maiores economias do continente. A distância entre os projetos políticos dos atuais governosw contrasta com a semelhança autoritária dos regimes que estavam no poder quando Palmeiras e Estudiantes decidiram a Libertadores pela primeira vez.

O futebol também mudou. A final de 1968, em uma série de três partidas, será resolvida em jogo único. O Palmeiras, tricampeão continental, busca a quarta taça. O Estudiantes, dono de quatro títulos, tenta voltar ao topo da América depois de 17 anos. Os brasileiros chegam após eliminar o Fluminense; os argentinos garantiram a vaga ao superar o Flamengo, ambos nos pênaltis.

O Centenário será novamente o ponto de encontro. Em 1968, o estádio viu o Estudiantes iniciar uma sequência de três conquistas consecutivas da Libertadores. Em 2021, recebeu outra festa palmeirense, na vitória sobre o Flamengo que deu ao clube paulista o terceiro título. Hoje, o mesmo gramado reúne os dois antigos adversários em uma decisão carregada de lembranças diferentes para cada lado.

Em 1968, a viagem de uma torcida brasileira terminou marcada por uma derrota em campo, um ônibus capotado e o medo de voltar para casa. Em 2026, Palmeiras e Estudiantes retornam ao cenário para disputar a taça em uma única partida sob o escudo da democracia. Entre as duas finais, mudou a América do Sul — e a maneira de viver o futebol.