O estudante Yago Savalla, 16 anos, não esperava que a performance dele de Homem com H, sucesso de Ney Matogrosso, repercutisse tanto. O jovem de Salvador dança há 13 anos e é inspirado pela própria mãe, Samantha, que era bailarina e fazia parte do corpo de baile do Theatro Arthur Azevedo de São Luís, no Maranhão.

A apresentação de Yago durante uma festa na quadra do colégio Salesiano arrancou elogios até do próprio Ney Matogrosso, considerado um ídolo pelo estudante. Yago dançou usando a maquiagem icônica do artista nos tempos da banda Secos & Molhados.

"O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim, criou a sua própria performance. Parabéns", disse Ney ao Yago. Dançar e atuar são as grandes paixões de Yago. Ele diz que está muito feliz e grato pela repercussão do vídeo. "Já faço isso há mais de 13 anos. Eu sempre lutei para ser reconhecido, para poder ter esse reconhecimento de artistas, de várias pessoas, porque eu amo estar no palco", cita.

Veja o vídeo:

O estudante, que está no 2º ano do ensino médio, disse que quando recebeu o convite para interpretar Ney, ficou receoso. "Ele não era da minha zona de conforto. Eu nunca saí da minha zona de conforto, que era dançar Michael Jackson. Eu comecei a estudar, vi a biografia dele. Fui procurar vídeos antigos, performances antigas, shows ao vivo. Peguei muitos movimentos de funk latino", relatou ao Correio.

Yago também revelou que a música do Ney Matogrosso que ele mais gosta é Sangue latino, pela "potência" que ela tem. "Além de ser uma música reconhecida, desafiou a época da ditadura militar e quebrou vários tabus. Fez que um homem maquiado, que na época era proibido, tivesse voz no mundo. Essa música sempre vai ter um espaço muito forte no meu coração", diz.

Para o futuro, Yago espera conseguir mais trabalhos na arte. Samantha, mãe do estudante e uma das principais inspirações artísticas dele, seguiu o caminho do direito por falta de oportunidades no meio artístico, mas destaca que está orgulhosa e confiante na trajetória do filho. “Quem sabe Yago não quebra esse muro familiar. Ele sempre foi muito apaixonado pelo Michael Jackson. Desde muito pequeno. Está no teatro desde 2020 e começou a experimentar outros tipos de dança no ano passado”, comenta.

