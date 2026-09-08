Inscrição para Olimpíada Nacional de Empreendedorismo vai até 15 de setembro

Correio Braziliense

Estudantes do ensino médio podem participar da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo e desenvolver soluções inovadoras - (crédito: Reprodução/Magnific)

Estudantes do ensino médio de todo o Brasil podem se inscrever na primeira edição da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo (ONE) até o dia 15 de setembro. A competição é gratuita e aberta a alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries das redes pública e privada.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O objetivo é aproximar os jovens de temas como inovação, liderança e capacidade de transformar problemas em soluções.

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A participação é individual e busca identificar talentos, mesmo entre estudantes que ainda não possuem uma ideia de negócio. A plataforma da ONE oferece recursos de acessibilidade, como compatibilidade com leitores de tela e tradução em Libras.

Uma jornada em três etapas

A competição começa com uma avaliação on-line no dia 18 de setembro, com questões de raciocínio lógico e empreendedorismo. Os 100 mil estudantes com melhor desempenho avançam para a segunda etapa, em 9 de outubro.

Nesta fase, a avaliação se torna dissertativa e exige o desenvolvimento de propostas de soluções e modelos de negócios. O conteúdo aborda Design Thinking e desafios relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Os 100 melhores classificados chegam à terceira fase, um Bootcamp Executivo Virtual entre 3 e 6 de novembro. O treinamento inclui mentorias para aprimorar os projetos e desenvolver Produtos Mínimos Viáveis (MVPs).

Premiação em Brasília e imersão em São Paulo

Ao final da jornada, serão selecionados 27 campeões, um de cada Unidade da Federação. Os 100 finalistas participarão de um evento presencial em Brasília, em 10 de dezembro, com todas as despesas custeadas, para apresentar seus projetos a uma banca nacional.

Os 27 vencedores estaduais ganharão uma imersão tecnológica em São Paulo, de 13 a 16 de janeiro de 2027. A programação inclui visitas técnicas a empresas do ecossistema de inovação e startups.

As escolas públicas dos campeões também serão premiadas com "Kits Maker de Inovação". Cada kit contém equipamentos como notebook, impressora 3D, óculos de realidade virtual e kit de robótica, criando uma estrutura permanente de inovação nas comunidades escolares.

Serviço: ONE 2026

Público: estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

Inscrições: gratuitas, até 15 de setembro de 2026.

Primeira fase: prova on-line em 18 de setembro de 2026.

Etapa nacional: 10 de dezembro de 2026, em Brasília.

Imersão tecnológica: 13 a 16 de janeiro de 2027, em São Paulo.

Inscrições e informações: one.ufma.br

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.