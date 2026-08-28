Biblioteca Renato Russo é inaugurada em escola pública do Lago Norte

Giovanna Rodrigues

Esta é a sexta biblioteca entregue pela iniciativa, que começou em 2022 com a proposta de revitalizar espaços de leitura de escolas públicas do Distrito Federal - (crédito: Giovanna Rodrigues CB/D.A Press)

Os estudantes do Centro Educacional do Lago Norte (CEDLAN) passaram a contar, nesta sexta-feira (28/8), com uma biblioteca renovada. A unidade faz parte do projeto Lab Bibliotecas Renato Russo, desenvolvido pela ONG Amigos da Vida, e foi inaugurada em uma cerimônia que reuniu alunos, professores, representantes da comunidade escolar e convidados.

Esta é a sexta biblioteca entregue pela iniciativa, que começou em 2022 com a proposta de revitalizar espaços de leitura de escolas públicas do Distrito Federal. O projeto tem patrocínio da CNP Seguros Holding Brasil e do Instituto CNP Brasil e já passou por escolas do Guará, Taguatinga e Ceilândia.

No CEDLAN a reforma durou cinco meses. O espaço recebeu novo mobiliário, mesas, prateleiras e bancadas de estudo, além de livros escolhidos a partir das necessidades e dos interesses da própria escola. Uma das principais novidades é a criação de uma área LAB, equipada com seis computadores e acesso à internet para estudantes e professores.

Para os alunos, a transformação já chama atenção. Júlia Fernandes, estudante do 1º ano do ensino médio, considera que a combinação entre livros e tecnologia pode ampliar as possibilidades dos jovens.

“Eu acho que os estudantes terem acesso tanto à leitura de textos importantíssimos quanto à internet, que não é a realidade de muitos, é importante para ampliar os horizontes dos estudantes também, abrir novos caminhos, novas oportunidades”, afirma.

Miguel Henrique, de 16 anos, aluno do 2º ano, também acompanhou parte do processo de transformação. Ele ajudou a organizar os livros durante a reforma e acredita que um ambiente mais atrativo pode aproximar os estudantes da leitura.

“Com a reforma, talvez isso possa induzir mais pessoas que gostam de livros, possam começar a gostar de ler. Pode chamar mais atenção, um espaço mais novo, mais bonito, coisas assim, pode ajudar”, conta.

Com a reforma, além da chegada de novos livros, o espaço passou a oferecer uma área para computadores e outro ambiente destinado aos estudos (foto: Giovanna Rodrigues CB/D.A Press)

Educação e transformação

Para Christiano Ramos, CEO da ONG Amigos da Vida, a proposta vai além da revitalização física das bibliotecas. Segundo ele, o projeto nasceu com a intenção de promover uma transformação por meio da educação.

“A ONG já atua na promoção e defesa dos direitos humanos no DF há 26 anos e hoje sstamos todos muito felizes com a inauguração de mais uma unidade da Biblioteca Renato Russo, que é um projeto que nasceu para fazer a revolução através da educação”, afirma.

Além da estrutura física, a iniciativa promove atividades de formação para estudantes e professores, incluindo cursos profissionalizantes e ações de letramento. Para Ramos, a presença da biblioteca na escola contribui para melhorar a qualidade do ensino, ampliar o acesso à leitura e estimular o reforço escolar.

A intenção, segundo ele, é levar o projeto para outras regiões. “Pretendemos expandir para o DF inteiro”, afirma.

Durante o período de reforma do espaço no CEDLAN, os estudantes também participaram de uma programação de atividades culturais e educativas. Foram realizadas oficinas de inteligência artificial, DJ, escrita criativa e slam, além de palestras e cursos voltados à formação dos jovens.

A representante da CNP, Cristhiane Fabriz, destaca que a iniciativa está relacionada ao desenvolvimento e ao empoderamento da juventude. Para ela, a criação de um novo espaço de leitura e acesso à tecnologia dentro de uma escola pública pode contribuir para aproximar os estudantes do ambiente escolar. “É muito importante as empresas proporcionarem oportunidades para contribuir com isso”, afirma.

Segundo Christiane, a biblioteca reúne diferentes ferramentas para estimular a participação dos alunos, como livros, oficinas e equipamentos tecnológicos. Na avaliação dela, o projeto pode contribuir para a redução da evasão escolar ao criar novas possibilidades de envolvimento dos estudantes com a escola. A representante também afirma que a empresa pretende continuar apoiando iniciativas do tipo.

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O espaço recebeu novo mobiliário, mesas, prateleiras e bancadas de estudo, além de livros escolhidos a partir das necessidades e dos interesses da própria escola (foto: Giovanna Rodrigues CB/D.A Press)

Homenagem a Renato Russo

A inauguração também teve um significado especial para Carminha Manfredini, mãe de Renato Russo, que participou do evento. As bibliotecas do projeto levam o nome do cantor e compositor da banda Legião Urbana, como forma de homenagear sua trajetória e sua ligação com Brasília.

Para Carminha, entretanto, a importância da nova biblioteca não está apenas na homenagem ao filho, mas principalmente nos jovens que terão acesso ao espaço. “Essa biblioteca não é para mim, não é para você, é para toda a juventude. É muito importante que eles leiam, que eles tenham cultura, porque isso vai alicerçar o futuro deles”, afirma.

Fã declarada de livros e bibliotecas, Carminha defende que o contato com a leitura pode ajudar os jovens a conhecer diferentes possibilidades para o futuro.“Essas crianças lendo, tomando conhecimento da vida, podem realmente escolher o que querem ser na vida, no futuro. Então não tem coisa melhor para a juventude do que uma biblioteca”, diz.

A relação da família com iniciativas voltadas à educação e ao acolhimento de crianças e jovens também antecede o projeto. Segundo Carminha, a ONG Amigos da Vida já participou da criação de brinquedotecas em hospitais públicos do Distrito Federal, que também receberam o nome de Renato Russo.

Agora, a iniciativa das bibliotecas amplia essa atuação. “Eu estou muito entusiasmada, porque é realmente uma sensibilidade, de ver mais adiante. Cada menino que frequenta uma biblioteca não sai o mesmo, não. Ele sai com alguma coisa melhor”, afirma.

Para os estudantes que começam a utilizar o espaço, a expectativa é que a nova biblioteca se torne mais do que um local para guardar livros. A ideia é que seja incorporada à rotina escolar como ambiente de estudo, descoberta e convivência, unindo a leitura tradicional ao acesso à tecnologia.