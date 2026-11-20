Fiona, um hipopótamo do Nilo que se tornou viral na internet, morreu nesta quinta-feira (19/11), informou o Zoológico de Cincinnati em um comunicado. Fiona ficou conhecida quando o Zoo documentou sua sobrevivência após um parto prematuro, a quase 10 anos atrás.
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Fiona, de 9 anos, ficou doente depois de comer um gorro de inverno que caiu acidentalmente em seu habitat na semana passada. "Apesar das várias tentativas de remover o chapéu do organismo dela, acabou sendo demais para superar", disse o zoológico em uma publicação no Instagram. "A equipe realizou os cuidados necessários hoje na tentativa de salvá-la, mas não obteve sucesso e ela não se recuperou."
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A hipopótamo nasceu prematura de seis semanas em 2017, pesando só 13kg, menos da metade do peso normal ao nascer. A pequena mal conseguia ficar em pé e tinha poucas chances de sobreviver
Na época, o zoológico registrou atualizações diárias sobre sua alimentação, crescimento e atividades, conquistando milhares de fãs pelo mundo. Ela, inclusive, inspirou séries de livros infantis.
Durante o tratamento atual, o zoo detalhou, através de publicações diárias, os cuidados constantes que Fiona estava recebendo, incluindo medicamentos, uma colonoscopia e até mesmo uma plataforma vibratória na esperança de que isso movimentasse o chapéu pelo seu trato digestivo. Devido ao seu tamanho, a cirurgia não era uma opção.
“Fiona era um símbolo de perseverança e alegria em Cincinnati”, escreveu o prefeito Aftab Pureva nas redes sociais. “Ela trouxe sorrisos a tantos rostos, de crianças a pais, e visitantes de todo o mundo.”
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