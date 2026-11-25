Um avião de pequeno porte caiu na terça-feira, 24, no Golfo do México, na costa do Estado de Mississippi, nos Estados Unidos, e matou seis pessoas, incluindo duas crianças, de acordo com a Guarda Costeira americana. Os corpos foram encontrados por mergulhadores dentro da fuselagem da aeronave.
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Quatro adultos e dois meninos, de 8 e 10 anos, estavam a bordo do Cessna 210, que caiu entre Pascagoula, no Mississippi, e Horn Island, ilha que faz parte da área protegida Gulf Islands National Seashore, segundo o porta-voz da Guarda Costeira, Juan Ros.
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A torre regional de controle de tráfego aéreo de Mobile, no Alabama, informou por volta das 15h45 que havia perdido contato com a aeronave, de acordo com a Guarda Costeira. Equipes de resgate iniciaram buscas que duraram horas. No início da operação, foram encontrados apenas três coletes salva-vidas, uma balsa inflável e a cabine do avião flutuando na água, segundo Ros.
O Cessna havia partido de Nova Orleans e seguia para Fort Myers, na Flórida, de acordo com o site de monitoramento de voos FlightAware.
O comandante Trevor Blount, coordenador da Guarda Costeira para operações de busca e salvamento na região de Mobile, lamentou o desfecho da ocorrência.
"Embora este não seja o resultado que nenhum de nós esperava, agradecemos a forte coordenação entre as agências, que nos permitiu localizar rapidamente os ocupantes da aeronave e dar às famílias um desfecho", afirmou em comunicado.
A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) vão investigar as causas do acidente.
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