Carlos Portinho, do PL, é criticado por comemorar vitória de "Ainda Estou Aqui"

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) gerou polêmica ao celebrar, em suas redes sociais,a vitória do filme brasileiro Ainda Estou Aqui no Oscar 2025, na categoria Melhor Filme Internacional. Anteriormente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) também havia se manifestado sobre o longa, e falas de Fernanda Torres.



Em sua publicação, Portinho destacou que cultura e política não devem se misturar, e enfatizou que o prêmio pertence à cultura brasileira e a todos os brasileiros. No entanto, sua comemoração foi recebida com críticas pelo seus apoiadores, principalmente em razão da temática do filme, que aborda a resistência durante a ditadura militar no Brasil, algo que gerou questionamentos sobre a postura política do senador.

Leia também:O que Demi Moore disse ao perder o Oscar de melhor atriz

“Cultura e política não devem se misturar. Assim como futebol e política também não. Cultura é de todos, sem exceção. Do Brasil, de todos os brasileiros e para todos! Vencemos o Oscar de Melhor Filme Internacional, temos muito a comemorar… Deixemos a política para os políticos e o prêmio do cinema vai para a nossa cultura e seus personagens”, escreveu Portinho.

Recentemente, em entrevista ao Leo Dias, Bolsonaro foi questionado se estava torcendo para a vitória do filme, ele disse que torce para que os “brasileiros ganhem em qualquer lugar”. Bolsonaro também questionou a fala de Fernanda Torres, sobre seu governo. A atriz disse que a produção deste longa-metragem não seria possível em sua gestão.

Leia também:O legado político de Ainda estou aqui

“Ela falou, por exemplo, que não seria possível fazer aquele filme, porque eu proibi alguém de fazer alguma coisa? Eu cancelei a concessão de alguém? Nós fizemos ajustes na Lei Rouanet, se bem que não teve dinheiro da Lei Rouanet. Eu não sei por que ela fala isso aí. Ela fala isso para me atingir. Nós não perseguimos ninguém.”, expressou o ex-presidente com indignação.

Apesar do apoio de Portinho, a direita brasileira tem silenciado em relação à temática do filme,a esquerda, por outro lado, comemorou a conquista como um triunfo cultural e político.

Logo após a vitória de Ainda Estou Aqui,o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um comentário em suas redes sociais comemorando a ascensão do cinema brasileiro. “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia.”,expressou o presidente.

Ainda Estou Aqui, que é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e dirigido por Walter Salles,retrata a luta de sua mãe, Eunice Paiva, contra a repressão militar no período de 1964 a 1985. A produção também concorreu outras duas indicações ao Oscar 2025:Melhor Atriz para Fernanda Torres, no entanto, a atriz não conquistou o premio.

A vitória do filme no Oscar evidencia a relação entre cultura e política no Brasil, destacando o contraste entre as reações das diferentes correntes ideológicas. Para a esquerda, o prêmio é visto como uma celebração da resistência e da memória histórica, enquanto a direita, tem evitado se manifestar sobre o conteúdo do filme.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular